Mark Wingfield & Gary Husband - Tor & Vale

Не сомневаюсь, что этот релиз станет одним из самых ярких событий для MoonJune Records в этом году. Маститый Билл Милковски, написавший liner notes к альбому Tor & Vale, сравнил этот чисто британский дуэт с резонансом среди поклонников ЕСМ при записи дуэта Терье Рипдала с Китом Джарреттом. Что ж, ростер музыкантов, сотрудничающих с MoonJune Леонардо Павковича, отличается от ростера команды Манфреда Айхера, но блистательных имен в нем тоже хватает, а имена Марка Уингфилда и Гэри Хасбенда – одни из самых ярких в нем.
Уингфилд – гитарный виртуоз, целый ряд проектов которого был издан MoonJune Records. Его партнер по данному дуэту Гэри Хасбенд, ударник и пианист, хорошо известен сотрудничеством с Аланом Холдсуортом, Билли Кобэмом и Джоном МакЛафлином, а также двумя своими сольными фортепьянными альбомами с интерпретациями музыки Холдсуорта и МакЛафлина. В дуэте с Уингфилдом (первой для обоих коллаборации такого формата) он играет исключительно на акустическом фортепьяно. А запись альбома была сделана совсем недавно, в мае текущего года, в уже легендарной для истории MoonJune Records каталонской студии La Casa Murada, оборудованной в старинном доме крепости XII века близ Барселоны.
Для этой сессии Марк подготовил пять своих новых композиций, а еще три трека – титульный Tor & Vale, Shape of Light и Silver Sky – стали плодом студийной импровизации. Они же стали самыми объемными композициями альбома, причем Tor & Vale – это более шестнадцати минут звучание. Чисто британский дуэт подобрал для этой композиции и для всего альбома чисто британское название. Как объясняет Уингфилд, Tor – это характерные для британских ландшафтов древние холмы, часто искусственного происхождения, паиять о кельтских и еще более древних жителях Альбиона, а Vale – это, соответственно, природные лощины и низины. Так что, Марк и Гэри уподобились Тернеру или Констеблу, создавая пейзажи родных краев, но пользуясь вместо кистей и красок, своей творческой фантазией и талантом.
По стилистике альбом Tor & Vale – это идеальная смесь прог-рока с эмбиентом, причем саунд Марка Уингфилда, на мой взгляд, еще никогда не был столь утончен, разнообразен и лиричен. Если говорить об эмоциональном воздействии, то, пожалуй, музыка Tor & Vale будет посильнее любого живописного изображения, уже в силу большей абстрактности, и, соответственно, большего простора для воображения слушателей. Все оттенки чувств, все эмоции подвластны гитаре этого большого мастера. Но отбросьте мысль, что Гэри Хасбэнд ограничился ролью этакого скромного аккомпаниатора. Он для этого слишком большой, чуткий и прекрасно адаптирующийся к идеям партнера мастер. Без его фортепьяно звуковая палитра альбома была бы гораздо беднее. Оба музыканта остались очень довольны проектом и вынашивают теперь планы совместных туров в поддержку альбома. А доевние стены La Casa Murada, будем надеяться, услышат в будущем и их новые композиции.
© & (p) 2019 MoonJune Records / Dark Energy Music
8 tks / 76 mins
(Mark Wingfield – g, soundscapes; Gary Husband – ac.p;)
Линк предоставлен MoonJune Records
Леонид АУСКЕРН