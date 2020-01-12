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Kiki Valera - Vivencias en Clave Cubana
12.01.2020
Кики Валера живет сейчас на северо-западе США, в Сиэттле, Вашингтон. Но музыка, которую он представляет в своем дебютном альбоме, уходит корнями в совсем другой регион и даже в другое время. Итак, Куба, XIX век…
Куба – испанская колония. Там живут потомки завезенных на остров африканских рабов (рабство на острове отменено только в 1886 году!) и очень много выходцев из Испании разной степени состоятельности. В сельских районах северо-восточной провинции Орьенте много небогатых белых фермеров. Именно в их среде зарождается народная кубинская танцевальная музыка сон, в которой не очень много африканских элементов и много элементов испанских. Спустя годы для всего мира главным популяризатором этой музыки станет Buena Vista Social Club. Живут в этом регионе и семьи Валера и Миранда. В самом начале 60-х годов ХХ века большую популярность получает на острове музыкальный ансамбль La Familia Valera Miranda. Основа коллектива – певец, гитарист и композитор Феликс Валера Миранда, его жена и три их сына. Старший сын, Кики (Энрике) учится в консерватории в Сантьяго-де-Куба и становится там настоящим мастером игры на популярной в Латинской Америке разновидности гитары – четырехструнном инструменте куатро, разработав свою особую технику исполнения. Параллельно Кики весьма интересуется джазом, слушая записи Кориа, Мэтини и Веса Монтгомери.
С ансамблями Septeto Turquino, Los Karachi и, конечно, с семейным La Familia Valera Miranda Кики много гастролирует в 90-е годы по различным городам Европы и Северной Америки, пока не оседает в Сиэттле, где продолжает выступать, сочинять и аранжировать музыку, преподавать. Именно здесь он собрал целую команду талантливых кубинских музыкантов для записи Vivencias en Clave Cubana. Главный партнер Кики Валера по этому проекту – известный кубинский вокалист Коко Фримэн. Почти все композиции для альбома написал он – сам или в содружестве с Кики Валерой. В программе альбома есть лишь одно исключение, и, как мне представляется, это дань уважения Кики семейным традициям: Se Quema La Chumbambá сочинил еще его отец, Феликс Валера Миранда. Помимо Фримэна, в одном треке (El Caballo de Curingo) главную вокальную партию исполняет певец из известного и нашим читателям Spanish Harlem Orchestra Карлос Касканте.
Ансамбль Кики Валеры представляет современную версию традиционной музыки сон – чувственную, виртуозную и очень красивую. В ней немало от любимого Кики джаза, но все-таки это этническая музыка с джазовыми элементами, а не наоборот. Vivencias en Clave Cubana – отличный подарок для многочисленных поклонников горячей латинской музыки.
© & (p) 2019 Origin Records
13 tks / 69 mins
(Kiki Valera – quarto, g, claves, maracas, koros; Coco Freeman – lead voc; Carlos Cascante – lead voc (tk 2); Alexis Baro – tp; Jose J. Alayo – b; Yanill Nano – b (tks 2,7,9), coros (tks 2,9); Pedro Vargas – congas, bongos; Joshuah de Jesus, Steve Guasch – coros;)
Линк предоставил Willy Rodriguez, Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба,
США
музыкальный стиль
Латинский джаз,
этно-джаз
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