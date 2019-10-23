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Led Bib - It’s Morning
23.10.2019
Через два года после своего предыдущего релиза Umbrella Weather (рецензию на него можно найти на сайте) британская группа Led Bib, известная своей очень привлекательной комбинацией элементов нового джаза и прог-рока, выпускает девятый в своей дискографии и второй на RareNoise Records альбом It’s Morning. Биографию этого коллектива, одного из интереснейших на британской джазовой сцене, я излагать не буду: ее можно найти в тексте об Umbrella Weather. А вот интригующим предисловием к новой работе могут послужить слова лидера группы, давно переселившегося на Альбион американского барабанщика Марка Голуба: «Led Bib развивал свой узнаваемый импровизационный язык в течение более чем 15 последних лет. А теперь мы хотим посмотреть, что получится, если этот язык применить на совершенно новом пространстве».
Итак, что нового принес It’s Morning? Много. Начнем с состава. За клавишными вместо привычного Тоби МакЛарена мы видим сравнительно молодого (р.1991), но уже опытного Эллиота Гэлвина, известного по работам с собственным трио и с группой Dinosaur. Но главное – впервые в составе Led Bib зазвучал вокал, в группу вошла певица Шеррон Фортэм, жена известного гитариста Крэйга Фортэма и одна из основательниц (вместе с мужем) North Sea Radio Orchestrа, а также участница группы Cardiacs. Кроме того, в отдельных треках в записи участвовал еще один вокалист Джек Хьюз, памятный по популярной в 80-е годы нью-вэйв группе Wang Chung, исполнительнца на бас-кларнете Сюзанна Гартмайер и двое струнников. Ядро коллектива в лице Голуба, басиста Донина и саксофонистов Уильямса и Грогана осталось неизменным.
Ну, а теперь непосредственно о музыке. Я бы назвал It’s Morning альбомом парадоксов. Ну разве не парадокс, что титульная композиция альбома рекордно коротка по времени звучания: меньше сорока секунд. Это такой экзерсис-распевка для Шеррон Фортэм под аккомпанемент бас-кларнета. Парадоксален (или закономерен в свете высказывания Голуба?) и тот факт, что оба новичка в составе Led Bib стали самыми заметными фигурами для новой программы. Гэлвин вездесущ и очень кретивен, как за акустическим инструментом, так и за клавишами. Голос Фортэм отстраненно парит над минималистской инструментальной основой в стартовой Atom Story и вступает с ней в контрапункт в To Dry In The Rain. Опять-таки может показаться парадоксальным, что ее меццо-сопрано в самой длинной (одиннадцать минут) композиции альбома Fold появляется только на финальной стадии пьесы. Вообще, Fold и еще, может быть, Stratford East мне показались наиболее «ортодоксальными» в плане близости к прежнему звучанию Led Bib. Сам Голуб видит корни нового звучания группы в своем увлечении группами типа Pink Floyd или Grateful Dead. Марку, конечно, виднее, но у меня обновленный Led Bib вызвал ассоциации скорее с Pavlov’s Dog, точнее с его первым и самым знаменитым альбомом Pampered Menial, где впервые мир услышал необычайно высокий и необычайно волнующий голос Дэвида Серкампа. Голос Шеррон Фортэм волнует не меньше, похоже, он зовет группу, как и говорил Голуб, в новые, неизведанные дали. Будем следовать за ним и ждать дальнейших метаморфоз Led Bib.
© & (p) 2019 RareNoise Records
9 tks / 40 mins
(Sharron Fortnam – voc; Chris Williams – as; Pete Grogan – as, ts; Elliot Galvin – keyb, p; Liran Donin – b, backing voc (tk 2); Mark Holub – dr; with Jack Hues – voc; Susanna Gartmayer - bass cl; Irene Kepl – vi; Noid - cello;)
Линк предоставлен hubtone PR
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания,
Израиль,
США
музыкальный стиль
авангард,
прог-рок
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