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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Oran Etkin’s Timbalooloo - Finding Friends Far from Home: A Journey With Clara Net

15.08.2019

Oran Etkin’s Timbalooloo - Finding Friends Far from Home: A Journey With Clara Net
Израильско-американский музыкант Орэн Эткин – не только высококлассный джазмен (критики DownBeat в своем ежегодном опросе ставили его на первое место в номинации «кларнет» среди «восходящих звезд джаза»), но и блистательный педагог и этно-музыколог. Десять лет назад я имел удовольствие рецензировать Kelenia, первый из четырех альбомов, записанных им на лейбле Motema, где Эткин играл невообразимую смесь клезмера с африканской музыкой в сопровождении музыкантов из Мали. В том тексте можно найти и биографические подробности об Эткине, которые я сейчас опускаю.

Сейчас время рассказать об удивительном и очень трогательном проекте Timbalooloo, основанном Орэном еще в 2005 году. С того самого времени Орэн Эткин учит музыке детей с самого юного возраста, причем совершенно иначе, чем это делали раньше. Эткин вовлекает детей в увлекательную игру, где каждый музыкальный инструмент – это отдельный персонаж со своим характером, который может общаться с другими инструментами. И в такой форме он рассказывает детям о многих серьезных вещах. Звезда кино Харви Кейтель, чей сын посещал три года Timbalooloo, поражался: «Наш сын рассказывал о Херби Хэнкоке, Моцарте, самбе и африканской музыке – и он осознавал разницу!» Весьма одобрительно отнесся к этому проекту и сам Хэнкок, пригласивший Эткина и его Timbalooloo Band на празднование Международного дня джаза в Париж.

Новый альбом Finding Friends Far from Home: A Journey With Clara Net – это другая грань проекта Timbalooloo, здесь Эткин отдает дань своей любви к world music, все в той же полушутливой форме показывая, что музыка может быть средством коммуникации между людьми разных культур. Он путешествует со своей Кларой Нет (это «имя собственное» его кларнета) по разным странам, где Орэн и Клара Нет беседуют и играют с разными людьми и разными инструментами. Своеобразным вступлением к альбому служит трек We Want a Story, где детский голос требовательно просит рассказать сказку. И сказка становится реальностью. В Чехии Эткин играет с цыганскими, чешскими и словацкими музыкантами (он выступал там на фестивале, посвященном борьбе с дискриминацией народа рома), а Клара Нет «беседует» с аккордеоном Романа Хорвата и голосом Павлины Матиовой в композиции Chaye Shukariye (Каждой композиции предшествует интродукция, где Эткин знакомит слушателей со своими собеседниками). Потом Клара Нет отправляется в Африку, где у нее завязывается крепкая дружба с африканским инструментом мбира (играет Мусикива Чингодза из Зимбабве), оттуда путь лежит в Китай, где кларнет играет вместе с традиционным гучженем в композиции Mo Li Hua. В Турции Ехан Барбур и Эркан Огюр, голос и кобуз, знакомят Клару Нет с турецкой песней Dandini Dandini. Попадают Эткин и Клара Нет и в Россию, которую представляет, конечно, балалайка. Орэн вспоминает, что его предки когда-то жили здесь, и потому поет на идише знаменитую Tumbalalaika. А заканчивается путешествие в Японии, где Клара Нет под аккомпанемент сямисена исполняет мелодию Sakura.

Великолепный альбом для детей, классные импровизации во славу главной для Орэна Эткина темы – темы единства и многообразия народов и их музыкальных культур.

© 2019 Timbalooloo

15 tks / 30 mins

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Зимбабве, Израиль, Китай, Россия, США, Турция, Чехия, Япония
музыкальный стиль
африканская музыка, ориентальная музыка, цыганский джаз, этно-джаз
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