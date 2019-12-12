Le Grand Sbam - Vaisseau Monde

Если для большинства людей французский город Лион знаменит прежде всего своим уникальным Праздником Света, то для узкого круга меломанов это еще и место, где работают весьма креативные люди в сфере авангардной по преимуществу музыки. В 2018 году мы публиковали рецензию на Bran Coucou, очень любопытный дебютный альбом проекта PinioL, объединившего музыкантов двух местных коллективов: Poil и Ni. И вот, на дворе – конец года 2019, в редакционной почте – альбом Vaisseau Monde, вновь из Лиона, вновь изданный лейблом Dur et Doux, и представляющий проект Le Grand Sbam. И что же? Знакомые все лица! В составе Le Grand Sbam мы снова видим все трио Poil и, соответственно, половину PinioL: клавишника Антуана Арнера, басиста Бориса Кассоне и ударника Гийема Мейера, причем Арнера и Мейер здесь – главные авторы музыки. А рядом с ними – три дамы: вибрафонистка и перкуссионистка Мелисса Ачьярди, игравшая ранее в Saint Sadrill и Hidden People, а также сразу две вокалистки – Джессика Мартин Мареско (Pili Coït, Icsis) и Мари Начюри (Brice et sa pute, Monstre). Этим секстетом они и записали Vaisseau Monde.
Еще до него Le Grand Sbam успели влюбить в себя или, по крайней мере, удивить публику и необычной музыкой, и фриковой экстравагантностью выступлений (в частности, в огромных и жутковатых масках). У каждого из участников есть еще и персональные ники, которые я привожу без перевода: так, вокалистки – это Mamcochon и Princess Goyaya, Ачьярди – это Acchiourdiou, а парни из Poil - L’Arbitre, Herr Bassone и El Glouton. Примерное представление о том, как выглядит в подаче Le Grand Sbam музыка этого альбома, даст небольшой видео-сюжет из YouTube, который в данном случае очень уместен, а предваряя ваш просмотр, скажу, что в Vaisseau Monde вошло шесть композиций. Стиль группы трудно определить однозначно: тут сошлись вместе авангардный рок (в духе Заппы) и авангардный джаз, прог, кабаре и один бог знает, что еще! Во всяком случае, знакомясь с коллективом по стартовой композиции Dins O Sbam, я решил, что музыканты очень внимательно слушали в свое время легендарную «Богемскую рапсодию» от Queen, правда, две девушки вместо одного Фредди, дают эффект несколько иной, но тоже весьма убедительный. Примерно в таком же причудливом духе выстроен и такой трек, как Kouïa. Самая длинная композиция альбома (и по времени звучания, и по названию) Les Lotus Ont Fleuri, Je Suis Assis À Côté D'Un Éléphant Aux Oreilles Usées, а также Woubit отличает более «космическое», и наиболее приближенное к прог-року звучание, особенно благодаря аналоговым инструментам Антуана Арнера, а вот финальная Vishnu Foutrôline словно вбирает в себя обе тенденции, и «фриковую», и «космическую», гармонизируя и объединяя их. По-любому, слушать Le Grand Sbam безумно интересно! Лихо это у них в Лионе получается!
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