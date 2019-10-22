Sirkis / Bialas IQ - Our New Earth

Уже долгое время наш сайт с удовольствием поддерживает тесные контакты с независимым нью-йоркским лейблом Леонардо Павковича MoonJune Records, чьи релизы регулярно освещаются на jazzquad.ru. В то же время достаточно давно я с не меньшим удовольствием рецензирую различные проекты живущего в Лондоне израильского барабанщика Асафа Сиркиса. Был среди них и Come To Me (2014), первый альбом его совместного проекта с польской вокалисткой Сильвией Бялаш. С интересом слушал все семь пока изданных альбомов, где Сиркис участвовал в записи выпускавшихся MoonJune альбомов Двики Дхармавана, Марка Уингфилда, Маркуса Рейтера, Душана Евтовича. И вот, естественная логика развития привела к ожидавшемуся результату: под логотипом MoonJune Records выходит альбом, где Сиркис представлен уже в качестве лидера, точнее, одного из лидеров, его с Сильвией Бялаш интернационального квартета, название которого они на обложке второго своего альбома Our New Earth не без остроумия сократили до Sirkis / Bialas IQ.
Разрыв между двумя альбомами составил пять лет: большой срок, в течение которого и Асаф, и Сильвия были заняты другими проектами. Но и над данным альбомом работа велась тщательно и кропотливо: основные записи были сделаны в августе и декабре 2017 и январе 2018 года, микширование и мастеринг велись уже в 2019 году. Результатом стало большое, если не сказать, эпичное произведение, уместившееся в почти полтора часа звучания. Как и в Come To Me место за фортепьяно и клавишными занимает Фрэнк Харрисон, а вот на шестиструнном электрическом басу играет уже другой английский музыкант, Кевин Глазгоу. На первый взгляд, по меркам современного мэйнстрим-джаза состав ансамбля достаточно традиционен: вокалистка и ритм-группа с фортепьяно (клавишными), басом и ударными. Но это только на первый взгляд, а мерки мэйнстрима тут никоим образом не подходят. Более того, Our New Earth имеет мало общего с джазом, условно говоря, американского образца. Это работа, в которой смешаны элементы новоджазовой эстетики, классики, рока и world music. Собственно, так было и в первом альбоме ансамбля, но сейчас те же тенденции явно вышли на новый, более высокий уровень.
И, конечно, роль вокалистки тут совсем иная. Как говорит сама Бялаш, «Я не чувствую необходимости занимать центральное место на сцене (как обычно предполагают видеть вокалиста). Я полностью удовлетворена тем, что являюсь частью ансамбля, внося свой вклад в его звучание, добавляя разные оттенки и разделяя с музыкантами и риски, и радость общения. Для меня нет большего удовольствия, чем стоять «внутри группы», слушая, как непосредственно рождается звук у моих коллег-музыкантов, наблюдая за языком их движений. Я счастлива и благодарна, что и публика, и критики признают и принимают такой подход.» Бялаш поет и текстовые фрагменты композиций (делая это на родном польском языке), но ее стихия – это и инструментализация голоса, силлабическое пение, не похожее ни на академический вокализ, ни на джазовый скэт, а в композиции Rooting она использует и нечто вроде горлового обертонного пения. Много здесь от славянского, польского фольклора, серьезно влияющего на ее стиль вокала. Но голос Бялаш – это действительно только часть богатого и разнообразного звучания, умело направляемого Сиркисом. В арсенале квартета много редких этнических перкуссионных инструментов, в основном индийского происхождения, а также современные экзотические инструменты, созданные по мотивам этнических, например, вотерфон. Асаф увлекается индийской музыкальной культурой и это отражается в музыке квартета. Он виртуозно (по крайней мере, на европейское ухо), владеет южноиндийской вокально-ритмической техникой коннакол, использованной в двух треках альбома: титульной Our New Earth (где к нему в этой же манере подключается Бялаш) и финишной Picture From A Polish Wood.
Асаф и Сильвия совместно сделали аранжировки всех композиций, из которых шесть сочинил Сиркис и пять – Бялаш. Здесь есть и лиричные медленные вещи и динамичные пьесы, неизменно с богатой ритмикой и ярким, необычным саундом, в который вписан голос Сильвии. А центральное место занимает в программе титульная Our New Earth, самая длинная одиннадцатиминутная многочастная сюита, главная тема которой – обеспокоенность музыкантов судьбой нашей быстро меняющейся планеты. Ей посвящена и обложка альбома, выполненная Сильвией. Я включил в обзор видеотрек этой сюиты, где на фоне музыки участники квартета рассказывают о проекте. А в качестве резюме хочется привести слова автора liner notes Билла Брафорда: « У европейского джаза практически безграничное будущее, если он и далее будет придерживаться своих европейских корней, таящихся в недрах различных культурных регионов, и его по-прежнему будут исполнять такие творческие коллективы, как SBIQ».
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