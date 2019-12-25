Emilio Solla Tango Jazz Orchestra - Puertos: Music From International Waters

Даже странно, что имя Кэрол Сюдхальтер впервые попало на наши страницы. Эта дама играет джаз уже очень давно и хорошо известна на джазовой сцене Нью-Йорка – самой большой джазовой сцене мира. Родом Кэрол из Новой Англии, выросла в ...