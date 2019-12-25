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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Emilio Solla Tango Jazz Orchestra - Puertos: Music From International Waters

25.12.2019

Emilio Solla Tango Jazz Orchestra - Puertos: Music From International Waters
Черно-белая фотография на обложке этого альбома воспроизводит сценку высадки новых эмигрантов в порту Буэнос-Айреса где-то в начале ХХ века. Когда-то примерно так прибывали в Аргентину дедушки и бабушки композитора и пианиста Эмилио Соллы: по отцовской линии – из Испании, по материнской – из Украины. Для самого Эмилио Буэнос-Айрес – родной город. Здесь он появился на свет, здесь стал музыкантом, здесь в 1986 году со своим первым ансамблем Apertura был замечен и отмечен самим Астором Пьяццолой, назвавшим его одним из самых интересных молодых голосов. После этого у Эмилио Соллы было немало других коллективов, записей, гастролей. Десять лет, с 1996 по 2006 год, он прожил в Барселоне, а с 2006 года перебрался в Нью-Йорк. Его дискография на сегодняшний день насчитывает одиннадцать работ, среди которых выделяется посвященная Пьяццоле сюита Piazzollana, с симфонической версией которой он выступал в 2017 году в Буэнос-Айресе.

В 2018 году Солла организовал новый коллектив, по составу близкий к биг-бэнду и названный Emilio Solla Tango Jazz Orchestra, отражая стремление своего лидера соединять в музыке мотивы джаза и нуэво танго. Puertos: Music From International Waters – первый альбом этого состава, к записи которого были подключены и такие именитые гости, как Эдмар Кастанеда и Артуро O’Фаррил. Необычное название альбома («Порты: музыка из международных вод») связано с общей концепцией проекта. Для Соллы порты – это важнейшие пункты коммуникаций между народами, и восемь пьес альбома (большие, на семь – одиннадцать минут звучания, сложные многоплановые произведения) посвящены различным портам, сыгравшим важную роль в развитии музыки. Так, стартовая Sol La, al Sol с афро-кубинскими интонациями посвящена Гаване, La Novena – Буэнос-Айресу, Four for Miles – Нью-Йорку, Chacafrik - ангольской Бенгеле (оттуда вывозили африканцев-рабов в Америку, где потом, как известно, зародился джаз), наконец, Buenos Aires Blues – это посвящение Новому Орлеану.

Солла не делает секрета из своей увлеченности творчеством Пьяццолы. Не удивительно. Это сегодня очень популярное имя, и последователями Пьяццолы именуют себя многие. Но, увы, большинство, выхватывает из творчества Великого Астора легкость, эротичность, танцевальность, придавая своим вариантам нуэво танго некоторую коммерческую окраску. Эмилио Солла идет по другому пути. В его музыке тоже есть несомненная связь с работами Пьяццолы, но он берет от Астора нечто иное, гораздо более сложное, по-своему воспроизводит ту глубину и полифоничность звучания, которая по праву принесла аргентинскому классику признание и в академической музыке. Джаз, нуэво танго и академическая музыка в сложном динамическом равновесии живут в музыке этого очень достойного альбома. Благодаря ему, Эмилио Солла уже стал номинантом на ближайшую премию Грэмми: в категории «лучшая инструментальная аранжировка» на Грэмми - 2020 претендует композиция La Novena. Что ж, ждать осталось не так долго, посмотрим, достанется ли Солле самая престижная премия в музыкальном мире. А пока можно просто с удовольствием слушать Puertos: Music From International Waters.

© & (p) 2019 Avantango Records

8 tks / 72 mins

(Alejandro Aviles - fl; Todd Bashore - fl, cl; Tim Armacost – ts, alto fl, cl; John Ellis - ts, ss, cl, fl; Terry Goss – bars, bass cl; Alex Norris, Jim Seeley, Jonathan Powell – tp, flg; Noah Bless, Mike Fahie, Eric Miller - tb; James Rodgers - bass tb; Julien Labro - bandoneon, accordina; Emilio Solla - p, conducting; Pablo Aslan - b; Ferenc Nemeth – dr; with Samuel Torres - congas (tk 1); Arturo Prendez - perc (tk 2); Franco Pina - bombo leguro (tk 6); Arturo O'Farrill - p (tk 2); Edmar Castaneda - harp (tk 6);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Колумбия, Куба, США
музыкальный стиль
академическая музыка, нуэво танго

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