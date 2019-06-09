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Eyal Vilner Big Band - Swing Out!
09.06.2019
Не случайно слово «свинг» вынесно на обложку этого альбома. Не случайно сама обложка, стилизованная под ретро, включает изображение оркестра и пары танцоров на первом плане. Израильский композитор, саксофонист и бэнд-лидер Аял Вильнер, перебравшись в Нью-Йорк из Тель-Авива в 2007 году, сумел за десятилетие не только создать здесь свой, вполне успешный биг-бэнд, но и стать ведущей фигурой среди местных поклонников музыки больших оркестров в свинговом (или, скорее, нео-свинговом) стиле. Этот стиль Вильнер успел полюбить еще на родине, а в Штатах смог дополнительно прочувствовать массу тонкостей. Возрождая музыку и стиль эры больших оркестров 30-х – 40-х годов прошлого, Вильнер обратил особое внимание на связь музыки с танцами. Его бэнд не просто играет музыку, под которую трудно усидеть на месте, но и сотрудничает с танцевальными группами и отдельными мастерами. Шоу, в котором есть место и музыке, и танцу, он с большим успехом проводит в ведущих клубах Большого Яблока.
Swing Out! – уже четвертый альбом биг-бэнда Аяла Вильнера. Наш сайт познакомился с ним на третьем, возможно, не самом характерном. Это был ЕР Hanukkah (2016), где свинг примерил одежды, связанные с еврейской духовной музыкой (да-да, в стиле свинг!). Но нынешний проект – это биг-бэнд Вильнера уже во всем блеске своих концепций, мастерства и динамизма. Из двенадцати композиций альбома две – стартовую Downhill и Going Uptown – сочинил сам Аял. При этом в Downhill он еще и участвует в параде солистов на альт-саксофоне наряду с трубачом Брэндоном Ли и тромбонистом Робертом Эдвардсом. Автор liner notes альбома Расс Масто утверждает, что эта вещь уже стала хитом в нью-йоркских клубах, где танцуют линди-хоп. И еще один нюанс, отмеченный Рассом, подтверждает, что Вильнер играет все же нео-свинг, используя все возможности языка современного джаза, а не делает кальки старого стиля: критик видит связь этой пьесы с некоторыми вещами Арта Блэки, который, понятно, работал уже в более поздние времена. Остальные десять пьес – это классика самого разного вида. В программе нашлось место и In A Mellow Tone Эллингтона, и новоорлеанскомй экскурсу в Do You Know What it Means (To Miss New Orleans), и легендарному Saint Louis Blues Хэнди, и трибьюту Нине Симон в My Baby Just Cares for Me, и классике ритм-энд-блюза 5-10-15 Hours, и ставшей международным хитом классике Шолома Секунды на идише Bei Mir Bist Du Schoen („Барон фон дер Пшик» Утесова – отечественная калька этой песни), и классическому спиричуэллу I'm on My Way to Canaan Land – все в ритмах свинга!
Сам Аял Вильнер солирует в программе неоднократно, причем и на саксофоне, и на кларнете. Немало играют соло и его музыканты, из которых я бы отметил особо ветерана-трубача Джеймса Цоллара и пианиста Джордана Пайпера, а также гостя-флейтиста Итая Крисса, добавившего красок в торжественный строй I'm on My Way to Canaan Land. Ну, и конечно же, вокалисты! В этой программе с бэндом поют Брианна Томас и Брэндон Бэйн – оба, на мой взгляд, безукоризненны. Яркие соло, хороший вокал, цветистые духовые пачки, интересные аранжировки и отточенное мастерство музыкантов – это свинг от Аяла Вильнера, это Swing Out!
© & (p) 2019 The Eyal Vilner Big Band
12 tks / 48 mins
(Eyal Vilner – as, cl, fl, conducting, arr; Brianna Thomas, Brandon Bain – voc; Bryan Davis, Michael Sailors, Brandon Lee, James Zollar – tp; Robert Edwards, Mariel Bildsten – tb; Ron Wilkins - bass tb; Bill Todd – as,cl, fl; Jordan Pettay – as; Evan Arntzen – ts, cl; Michael Hashim – ts; Eden Bareket – bars; Jordan Piper – p; Ian Hutchison – b; Eran Fink – dr; with Itai Kriss – fl (tk 12); Andrew Millar – washboard (tk 3);)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль,
США
музыкальный стиль
свинг
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