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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Louis Armsrong - Live In Europe

06.10.2019

Louis Armsrong - Live In Europe
Благодаря сотрудничеству известного лейбла Dot Time Records с Домом-музеем Луиса Армстронга и Образовательным фондом Луиса Армстронга, в серии «Наследие» компания выпускает уже четвертый по счету альбом с ранее не издававшимися, преимущественно концертными записями великого джазмена. До сих пор это были записи 1950 (сессия в Сан-Франциско для радио-шоу и клубные записи) и 1964 (концерт в Неваде) годов, а новый альбом посвящен европейским выступлениям Армстронга. Здесь объединены две концертные записи.

В первой (треки 1-9) Сачмо со своим ансамблем Louis Armstrong and His All Stars выступает в 1948 году на международном джазовом фестивале в Ницце, на французской Ривьере, а во второй (треки 10-16) мы слушаем выступление Армстронга в берлинском зале Titania Palast в 1952 году, транслировавшееся в свое время по радио американского сектора в Берлине. Здесь, конечно, «изюминкой» является первая часть. Дело в том, что фестиваль в Ницце 48-го года был чуть ли не первым вообще международным джазовым фестивалем: Ньюпорт, Мотеррей и тем более Северное море или Монтре появились позже. Второй момент: Армстронг еще и до войны гастролировал в Европе, а в 1932-35 годах даже жил здесь, но концерт на первом фестивале в Ницце был своего рода триумфальным возвращением американского джаза в лице одного из самых ярких его представителей на старый континент после победоносного окончания Второй мировой войны. И, наконец, All Stars Армстронга действительно впечатляют: на тромбоне играет Джек Тигарден, на кларнете – Барни Бигар, за фортепьяно сидит Эрл Фата Хайнс, а за ударными – Сид Кэтлетт. В этом смысле берлинский состав 1952 года выглядит бледнее: тут можно отметить только тромбониста Трамми Янга и сменившего Кэтлетта ударника Кози Коула. Вообще, помимо самого Сачмо, в составе по сравнению с Ниццей остался только басист Орвелл Шоу.

Ну, а сам Армстронг, находившийся в то время в расцвете сил, конечно, хорош. Он не только играет на трубе, но и много поет, отчего его предостерегал менеджер Джо Глезер: дескать, в Европе не понимают английского и лучше ограничиться инструментальными выступлениями. К счастью, Луис пренебрег этими опасениями. Особенно эффектно, на мой вкус, он поет в открывавшей берлинское выступление The Bucket’s Got a Hole in It. А вообще в программе много ярких треков: это и Rocking Chair Кармайкла, и Black and Blue, и Muskrat Ramble – словом, надо просто перечислять все треки программы. Из партнеров Сачмо нельзя не отметить Бигара с его двадцатисекундной кодой на одной ноте в Rose Room коллеги по инструменту Бенни Гудмэна. Но, думаю, при всем уважении к Барни, коллекционеры и фанаты Сачмо с удовольствием приобретут этот диск все же из-за имени, которое указано на обложке: Луис Армстронг.

© & (p) 2019 Dot Time Records

16 tks / 69 mins

(Louis Armstrong – tp, voc; tks 1-9: Jack Teagarden – tb, voc; Barney Bigard – cl; Earl “Fatha” Hines – p; Arvell Shaw – b; Sid Catlett – dr; tks 10-16: Trummy Young –tb; Bob McCracken – cl, voc; Marty Napoleon – p; Arvell Shaw – b; Cozy Cole – dr; Velma Middleton – voc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
свинг, традиционный джаз

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