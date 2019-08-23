Mad Love - Ish

Бывает музыка, которая ложится в рамки определенного стиля, как патрон в обойму. А бывает другая, с которой все наоборот: «сопротивление материала» упорно мешает втиснуть данный проект в узкие стилистические границы. Примерно так обстоит дело с американским трио Mad Love. Основатель и душа этого коллектива – уроженка Портленда Кэтлин Холлингсуорт, певица, композитор и исполнительница на разнообразных клавишных инструментах. Петь, играть и сочинять музыку она начала с самого раннего детства и никогда не переставала этим заниматься. Встреча с барабанщиком Брентом Фоллисом привела к созданию Mad Love, который из дуэта, с приходом басиста Дэйва Кэптьена, превратился в трио. Альбом с причудливым названием Ish дает неплохое представление об их совместном творчестве.
Восемь треков. Ровно половина композиций написана самой Холлингсуорт, а все остальные звучат в ее аранжировке, да еще к единственной композиции Брента Фоллиса Passing of The General она написала текст – словом, настоящая фронтвумен коллектива. В стартовой Wave The Sun Goodbye Кэтлин сразу выкладывает на стол веские козыри в виде виртуозного обращения с клавишными и вокала, в котором скэтовые эпизоды чередуются с текстовым вокалом в духе музыки соул. В другой своей композиции, Hey There, Rider, она поет уже в совсем иной манере – это, скорее, кантри-рок или американа, а в классическом Easy Rider (фильму, в котором звучит эта музыка, в 2019 году исполнилось ровно пятьдесят лет) Холлингсуорт преображается в заправскую рокершу, подтверждая эту метаморфозу и выразительной работой за клавишами вместе с гостем-органистом Уиллом Блэйдсом. Интонации соул, причем в оченьвпечатляющем варианте, возвращаются в вышеупомянутом Passing of The General, а свою композицию Weightless Кэтлин, похоже, готовила, хорошенько наслушавшись Кейт Буш. В заключительном же треке Candy Man (это опять обращение к старому кино, Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971) Холлингсуорт превращается в правоверную джазвумен, исполняя этот номер с хорошим свингом.
Не могу придумать ничего иного для определения стилистики Mad Love, кроме резинового термина crossover. Но, если забыть о терминологических ярлычках, то скажу просто: свежая, талантливая и хорошо исполненная музыка, рекомендую!
© & (p) 2019 Gladitude Records
8 tks / 36 mins
(Kathleen Hollingsworth – voc, keyb; Brent Follis – dr; Dave Captien – b; Wil Blades – org (tk 5); Dominic Castillo – g (tk 4); Ross Garlow – b (tk 4);)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН