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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Nikolov-Ivanović Undectet - Frame and Curiosity

03.02.2020

Nikolov-Ivanović Undectet - Frame and Curiosity
Большинство участников этого ансамбля родились в одной стране, которая тогда звалась Югославией. Кровавые события, сопутствовавшие распаду этой страны разметали их по разным странам Европы, но музыка объединила вновь. Уроженец македонского Скопье пианист Владимир Николов и появившийся на свет в боснийском Сараево ударник Срджан Иванович какое-то время вместе учились в консерватории в Нидерландах, где и подружились. Каждый из них по отдельности уже добился значительных успехов. Николов хорошо известен в Европе, как композитор и аранжировщик, работающий, как с симфоническими оркестрами, так и с большими джазовыми составами, пишущий музыку для кино. Живущий ныне в Париже Иванович записал уже несколько альбомов со своим джазовым квартетом. Порой Николов и Иванович играли вместе и камерный джаз, обычно в формате фортепьянного трио с болгарским басистом Михаилом Ивановым. С присоединением к этому трио большой группы духовиков, живущих сегодня кто в Сербии, кто во Франции, и образовался в 2017 году большой и оригинальный по составу ансамбль из 11 музыкантов под названием Nikolov-Ivanović Undectet, выпустивший вскоре альбом Artistry In Broken Rhythm, получивший отличную прессу. Летом 2019 года в Сербии был записан новый альбом Frame and Curiosity, изданный французским лейблом Coolabel.

Я упомянул выше оригинальность состава этого коллектива. Судите сами: наряду с ритм-группой в него входит саксофонная секция (альт, тенор, баритон) и нестандартная группа медных (труба, тромбон, валторна, туба), а также аккордеон, на котором играет единственный «настоящий» француз в Undectet, - Ноэ Клерк. Еще более необычным и изысканным саунд Frame and Curiosity сделал гость: живущий во Франции флейтист из Кот д’Ивуара Малик Меззадри (он же Мэджик Малик). Все композиции для альбома написали его лидеры Николов и Иванович, а аранжировки выполнил преимущественно Владимир Николов. Не буду разбирать каждую пьесу Frame and Curiosity по отдельности, скажу только, что здесь масса интересных гармонических, мелодических и ритмических идей, часто с тонким этническим ароматом, не говоря уже о чисто сонористических эффектах. Вместо этого позволю себе процитировать такое уважаемое издание, как Jazz Times: «…тонкие колористические и фактурные штрихи в его работах напоминают Гила Эванса и Марию Шнайдер. Как и они, Николов вдохновлен необычными созвучиями валторны, тубы и аккордеона. Но в его варианте смешиваются еще и балканские метрические и тональные элементы, что придает им собственную экзотическую ауру. Undectet выпустил новый, свой второй альбом Frame and Curiosity. Этот проект завоевывает Сербии место среди самых креативных больших джазовых ансамблей в Европе». Надеюсь, видеосюжет поможет лучше почувствовать музыку этого коллектива.

А линк к альбому пришел к нам от тонкого и знающего ценителя хорошей музыки, шефа нью-йоркского лейбла MoonJune Records Леонардо Павковича. Всем своим немалым авторитетом Леонардо поддержал проект своих земляков, взяв на себя маркетинговые заботы по продвижению Frame and Curiosity. Так его удалось услышать и нам.



© & (p) 2019 Coolabel

11 tks / 67 mins

(Vladimir Nikolov – p; Srdjan Ivanović – dr; Luka Ignatović – as; Kristijan Mlačak – ts; Djordje Kujundzić – bars; Marko Djordjević – tp, flg; Teodor Blagoević – French horn; Vladimir Vereš – tb; Miloš Budimirov – tuba; Mihail Ivanov – b; Noe Clerc – acc; with Magic Malik – fl;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Болгария, Македония, Сербия, Франция, Босния и Герцеговина, Кот д'Ивуар
музыкальный стиль
мэйнстрим, этно-джаз

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