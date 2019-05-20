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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Nick Hetko / Rich Syracuse / Jeff “Siege” Siegel - When You Were There

стиль:
20.05.2019

Nick Hetko / Rich Syracuse / Jeff “Siege” Siegel - When You Were There
После двух квартетных альбомов, изданных в 2017 году (King Of Xhosa, London Live, рецензии смотреть на нашем сайте), американский барабанщик, композитор и педагог Джефф «Сиге» Сигель обратился к формату трио. Вместе с ним новый проект When You Were There делали молодой талантливый пианист Ник Хетко и очень опытный (и много игравший с Сигелем) басист Рич Сиракьюз. И для Сигеля, и для Сиракьюза формат трио – не новость: вместе они много, целых четырнадать лет, играли, гастролировали и записывались в этом составе с пианисткой и композитором Ли Шоу, Что касается Хетко, то она была одним из его главных учителей в джазе. Кончина старого друга, партнера и учителя и стала поводом для появления альбома-трибьюта When You Were There, названного по пьесе, которую сочинила Шоу и которую ее трио с Сиракьюзом и Сигелем записало в 2003 году.

Это единственная пьеса Ли Шоу в альбоме. Помимо нее, музыканты включили в программу «с огоньком» исполненное Oscar’s Boogie Оскара Питерсона и I Fall in Love Too Easily от Джул Стин. Остальные шесть композиций – авторские, причем каждый из участников трио написал по две пьесы. По сравнению с предыдущими, вышеупомянутыми, альбомами Сигеля, When You Were There показался мне более традиционным, более четко выдержанным в постбоповых рамках. При этом материал программы сам по себе очень интересен. Особенно поразила самая длинная композиция альбома Captain of a Sinking Ship, кторую сочинил самый молодой участник трио Ник Хетко. На этого молодого человека обращаешь внимание уже по стартовой пьесе Sleeper, и Ник все также крепко «держит» слушателя и в дальнейшем. Очень талантливый пианист и композитор, не случайно уже удостоенный целого ряда наград и работавший стакими мастерами, как Бадди Гай и Джйв Холланд. В его игре есть и страсть, и динамика, и чисто техническое мастерство: уроки Ли Шоу не прошли даром. О мастерстве Сиракьюза и Сигеля говорить как-то даже неудобно: для этих людей в джазе давно уже нет тайн. Ну, а предметные уроки свинга от Сиге Сигеля найдут для себя в этом альбоме многие начинающие барабанщики. Альбом поступает в продажу 1 июня.

© & (p) 2019 Artist Recording Collective

9 tks / 71 mins

(Nick Hetko- p; Rich Syracuse – b; Jeff “Siege” Siegel – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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