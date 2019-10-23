Alan Rosenthal - Elbow Grease

Пианист и композитор Алан Розенталь начал играть джаз не вчера – это видно по фотографии на обложке. Уроженец Нью-Йорка, он начинал еще ребенком с академической музыки и обучался игре на фортепьяно и композиции. Джазом Алан увлекся уже в старших классах школы, но в Университете Чикаго продолжил изучение академической музыки. Джаз, однако, взял верх, когда Розенталь вернулся в Нью-Йорк и стал работать на местной джазовой сцене. Точнее, сценах: играл он на многих престижных площадках, вроде Birdland, Cornelia Street Café или Smoke, и играл со многими известными в джазе людьми, достаточно назвать имена Кларка Терри, Кемерона Брауна или Валерия Пономарева. С собственным трио Розенталь три года работал в Cleopatra’s Needle. На его счету есть сочинение музыки к мюзиклам, сотрудничество с хореографической труппой, да и вообще он человек разносторонний – автор статей о классической музыке и джазе для такого престижного издания, как The New York Times и некоторых других. Но главное дело его жизни – это все же музыка.
Вернемся к ней. Свой новый альбом Elbow Grease Розенталь выпустил после довольно большого перерыва: последний его альбом Just Sayin' выходил еще в 2012 году. В программу нового альбома вошло девять треков, восемь из которых – это сочинения Розенталя, а девятый – известный эвергрин Джерома Керна They Didn’t Believe Me, написанный еще – страшно сказать! – в 1914 году. Алан везде играет на фортепьяно, а вот партнеры у него в разных треках меняются. Отмечу, что если предыдущий альбом он записывал в стандартном для джаза формате форепьянного трио, то на сей раз дело обстоит иначе.
Если бы я был ведущим радиопрограммы под названием «Малые составы в джазе», то, несомненно, использовал бы в качестве аудиоиллюстраций треки с альбома Elbow Grease. Во-первых, тут много различных вариантов составов, а главное - уровень исполнения таков, что эти записи можно считать просто образцовыми. Открывает альбом небольшая по объему пьеса (Preface) Another Sky, которую Алан Розенталь играет соло и делает это так, что сразу видна солидная академическая школа. Следующий трек – это уже септет. Up the Kazoo играется в стиле старого доброго straight ahead jazz, причем септет выглядит этаким мини биг-бэндом с духовой пачкой из трех музыкантов, да еще и с изысканным сочетанием фортепьяно и вибрафона. Отмечу, что это единственный трек, где за ударными сидел участник записи предыдущего альбома Розенталя Стив Джонс. Трио во главе с Розенталем, но уже без Джонса, а с басистом Брайаном Глассманом и ударником Майком Кампенни звучит в пяти композициях альбома, в том числе в показавшейся мне одним из пиков альбома Guitar Knee. Наконец, в двух случаях Розенталь играет дуэтом с саксофонистом Питером Брайниным. Мне очень понравились оба этих трека: и Dextrously, и композиция с «говорящим» названием Monk Over Marrakesh. Да, в своем джазе Алан Розенталь опирается на традиции больших мастеров фортепьянного джаза прошлых лет, в том числе и Монка, и делает это очень креативно и…просто красиво!
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