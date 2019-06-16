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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Antonio Adolfo - Samba Jazz Alley

стиль:
16.06.2019

Antonio Adolfo - Samba Jazz Alley
Из всех предыдущих работ бразильского пианиста, композитора и аранжировщика Антонио Адольфо (а наш сайт писал о многих из них) больше всего его новый проект Samba Jazz Alley перекликается с альбомом Tropical Infinito (2016). Здесь видится большое сходство как с точки зрения саунда и аранжировок, так и общей ауры альбомов, их тематики. И здесь, и там, один из ветеранов бразильской джазовой сцены вспоминает свою молодость, прошедшую в Рио-де-Жанейро начала 60-х годов.

Джазовая аллея действительно существовала в те годы в районе Копакабаны в Рио. Именно там собирались молодые энтузиасты, в умах которых бродили идеи соединения новейших веяний американского джаза того времени с бразильской музыкой, именно там рождалась босса-нова, именно там появился самба-джаз. Правда, на сленге музыкантов эта аллея носила иное название: Beco das Garrafas (“Аллея бутылок»), поскольку, раздраженные постоянным шумом и звуками музыки, жители близлежащих высоток просто закидывали нарушителей своего спокойствия пустыми бутылками из окон домов. Впрочем, это мало кого останавливало. Бар, расположенный в центре этого квартальчика, стал своеобразным клубом, главным местом встречи музыкантов, где перебывали чуть ли не все звезды бразильского джаза. Завсегдатаем был там и Антонио Адольфо.

В программу этого ностальгичного релиза Антонио включил композиции бразильских классиков в своих аранжировках. Тут звучат две композиции Антонио Карлоса Жобима (Corcovado и Passarim), Баден Пауэлла и Винисиуша Де Мораеса (Só Por Amor), Жоао Донато (The Frog) и другие, а также две собственные пьесы Адольфо: Obrigado и Hello, Herbie (трибьют Хэнкоку). Романтичную грусть босса-новы прекрасно передает композиция Tristeza De Nos Dois, одним из авторов которой является известный в Бразилии гармошечник Маурисио Эйнгорн, играющий в этой балладе вместе с более молодым коллегой Габриэлем Росси. Переходя к звучанию альбома в целом, можно говорить о том, что и в Tropical Infinito, и в Samba Jazz Alley Адольфо выстроил крепкую линию духовых с трубачом Джесси Садоком, саксофонистом Марсело Мартинсом и тромбонистом Рафаэлем Рохой, отменно взаимодействующую с возглавляемой им самим ритм-группой. Как уже привычно по релизам Адольфо, в составе его ансамблей играют люди, знакомые по предыдущим записям, те, кого маэстро хорошо знает и кому не надо ничего объяснять – единомышленники, как и те, кто собирался много лет назад на Samba Jazz Alley…

© & (p) 2019 AAM Music

9 tks / 48 mins

(Antonio Adolfo – p; Lula Galvao – ac.g, el.g; Jorge Helder – b; Rafael Barata – dr, perc (tks 2,4.6,8); Dada Costa – perc; Jesse Sadok – tp, flg (tk 9); Marcelo Martins – ss, ts, alto fl (tk 9); Rafael Roha – tb; with Serginho Trombone – valve tb (tk 6); Mauricio Einhorn, Gabriel Grossi (tk 5) – harm; Claudio Spiewak – ac. g (tk 1), shaker (tks 1,5,8);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
Латинский джаз
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