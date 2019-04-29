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Gerry Gibbs Thrasher People - Our People
29.04.2019
Вряд ли кто-то сможет опровергнуть тот факт, что «Молотильщик» (он же Thrasher) Джерри Джибс в последние годы является одним из самых популярных джазменов Америки. Как иначе объяснить, что все четыре его последних альбома неизменно добирались до первого места в рейтинге популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей по версии такого авторитетного и беспристрастного источника, как JazzWeek. Не применем отметить, что все эти успехи в карьере Джерри связаны с лейблом Whaling City Sound, где выпускались эти альбомы – три диска Thrasher Dream Trio с Роном Картером и Кенни Бэроном, а также последний пока альбом Weather or Not (2017), посвященный музыке Уэйна Шортера и вышедший уже под эгидой Gerry Gibbs & Thrasher People.
И вот, в начале июня 2019 года, вновь на Whaling City Sound, выходит новый альбом Gerry Gibbs Thrasher People под названием Our People, кстати, двенадцатый по счету в дискографии музыканта. Впрочем, Джерри в этом проекте выступает не только, как музыкант, композитор и аранжировщик, но еще и как звукоинженер. Но дело не только в этом. Меня новый проект «Молотильщика» удивил и даже озадачил. Думаю, познакомивщись с его новой работой, такое чувство испытают многие.
Идея проекта проста, благородна и раскрывается уже с первого взгляда на обложку, представляющую из себя мозаику портретов людей разного пола, возраста, расовой принадлежности, цвета кожи – людей планеты Земля. Все они, по определению Джибса – «Наши люди» (Our People). Единство в многообразии - E pluribus unum: фраза с герба США применительно к проекту Джибса получает общепланетарное звучание. Воплощая эту идею, Джерри представил монументальное полотно из девятнадцати треков (или «сцен», как они именуются автором), разных по времени звучания, но выстроенных в одно целое.
Thrasher People на этот раз пятеро. Помимо самого Джерри Джибса, это его старые партнеры – Алекс Коллинз и Джанлука Ренци, а также две гостьи – Маю Саэки и Кьеши Джибс, муза Джерри, практически постоянно участвующая в его проектах в разных ролях, а на сей раз занявшая полноправное место среди исполнителей. Этот квинтет в альбоме играет более, чем на сорока инструментах! Рекордсменом я назвал бы тут Коллинза, игравшего свои партии на клавишных, вибрафоне, маримбе, саксофонах, гитаре, аккордеоне и так далее. Что особенно непривычно, огромную роль в новом проекте играет вокал, сольный и коллективный – поют все пятеро, без исключения. Стилистических акцентов здесь много: Джерри свободно оперирует той стилистикой, которая нужна ему в конкретный момент: тут и джаз-рок, и фанк, и «космическое» звучание (особенно в Music From The Univerce). Порой это разноцветье красок даже кажется, на мой взгляд, избыточным и чуть помпезным, что не идет на пользу проекту в целом. Но в размахе Джерри никак не откажешь.
Разнообразие он чествует не только в широком, общечеловеческом смысле, но и в узком, чисто джазовом: целый ряд «сцен» посвящен коллегам. Это и Питер Эрскин (все та же Music From the Universe), и Фэроа Сандерс ((Oh Yeah!), и Чик Кориа (Chick), и Уэйн Шортер (Flying On The Wings of Fantasy), и Майк Кларк с Ленни Уайтом (Mike & Lenny) – музыканты очень разные, но, каждый по-своему, оставившие (и продолжающие это делать!) свой след в истории джаза. Мне кажется, что свой яркий след в ней, и не только новым альбомом, но и «по совокупности заслуг» оставляет и Джерри Джибс.
© & (p) 2019 Whaling City Sound
19 tks / 66 mins
(Alex Collins – keyb, marimba, vibes, ss, as, ac.g, acc, voc, perc; Gianluca Renzi – b, strings, voc, perc; Gerry Gibbs – dr, perc, congas, timpani, glockenspiel, electronics, keyb, voc; Mayu Saeki – woodwinds, voc, perc; Kyeshie Gibbs – voc, perc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер
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