George Colligan - Again With Attitude

Прелесть работы с сайтом еще и в том, что постоянно открываешь для себя новые имена. Вот пианист и композитор из Нью-Йорка Джордж Коллиген, играющий, кстати, и на целом ряде других инструментов, - человек с опытом, репутацией, приличной дискографией, рядом престижных наград – а ранее слышать его мне не доводилось. Так что, индивидуальное мини-открытие. Коллиген работал с такими людьми, как Кассандра Уилсон, Дон Байрон, Бастер Уильямс, зарекомендовал себя прекрасным сайдменом: участвовал более, чем в сотне записей в этом качестве. В настоящее время работает в «Новом квинтете» Джека ДеДжонетта, преподает и продолжает пополнять собственную дискографию. Последняя новинка - Again With Attitude.
Классическое джазовое фортепьянное трио – и партнеров для него Джордж подобрал тоже классических: живых классиков джаза. Бастер Уильямс и Ленни Уайт в дополнительном представлении, думаю, не нуждаются. Кстати, и выпущен альбом на уайтовском лейбле с оригинальным названием Iyouwe. В программу Again With Attitude вошло одирннадцать композиций. Коллиген выбрал к исполнению две пьесы Монка: Monk’s Dream и Well You Needn’t, одну пьесу Мэтини (Always And Forever) и пять собственных композиций. Две пьесы в программу принес Уильямс, одну – Уайт.
Как играет Коллиген? Хорошо, технично. Но вот как-то определить его стиль игры не берусь. Джордж Коллиген – пианист-хамелеон, который может быть совершенно разным в разных треках. Он может быть необычайно лиричным, как в Waltz 1, а может поразить пулеметной скорострельностью в Usain, при том, что обе упомянутые пьесы написал он сам. Не случайно пресса говорит об универсальности музыкального языка этого мастера. Не удивительно: опыт сайдмена, участвовавшего в самых разных проектах, сказывается. Но при всем при этом Again With Attitude – это, конечно, мэйнстрим, который построен на идиомах, разработанных еще отцами бопа, и включенные в программу пьесы Монка в этом случае служат отличным стилистическим индикатором. Все трое исполнителей чувствуют себя в этом направлении, как рыба в воде. О роли Уильямса и Уайта в саунде трио говорит сам формат ансамбля: здесь все равны, и каждый важен. Сольные эпизоды обоих ветеранов представлены в изобилии, и слушатель сполна может насладиться их мастерством, а заодно, если, подобно мне, ранее не слышал Джорджа Коллигена, - открыть новое и весьма достойное джазовое имя.
© & (p) 2019 Iyouwe Records
11 tks / 61 mins
(George Colligan – p; Buster Williams – b; Lenny White – dr;)
Линк предоставлен Scholz Productions
Леонид АУСКЕРН