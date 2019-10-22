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Gordon Goodwin’s Big Phat Band - The Gordian Knot
22.10.2019
Давненько я не слушал Гордона Гудвина и его Big Phat Band! Последний раз это было – страшно сказать – в 2006 году, когда рецензировался альбом The Phat Pack. С тех пор утекло много воды, и, похоже, текла она в «правильном» направлении. Успешный композитор, плодотворно сотрудничавший с диснеевской студией в сфере музыки для анимационных фильмов, пианист, саксофонист и лидер основанного в самом начале нового века биг-бэнда Gordon Goodwin’s Big Phat Band превратился за эти полтора десятка лет в четырехкратного обладателя Грэмми, имея при этом еще и завидный урожай в виде 21 номинации на эту самую престижную премию в сфере звукозаписи! В чем секрет его успеха? Понятно, в таланте самого Гордона и мастерстве его музыкантов, но еще и в умении грамотно и эффектно сочетать классическое звучание биг-бэнда (больше всего состав Гудвина напоминает мне оркестр Каунта Бэйзи) с самыми разными актуальными тенденциями, будь-то фанк, фьюжн или любая другая популярная здесь и сейчас стилистика.
Все это есть и в новейшей его работе The Gordian Knot. Первым делом, я посмотрел на состав и сравнил его с тем, что был в 2006 году. И вы знаете, он, конечно, изменился, но далеко не так сильно, как можно было бы предположить. Ключевые фигуры по-прежнему работают с Гудвином, что и понятно при столь успешном пути этого оркестра. Назову прежде всего очень известного саксофониста Эрика Мариенталя и трубачей Уэйна Бержерона и Дана Форнеро. Уже стартовая T.O.P. Adjacent с ее динамичным развитием и классным соло Мариенталя на альт-саксофоне задает тон всей программе. А она весьма разнообразна. В Sometimes I Rush как бы рефлексирует на темы блюза, чтобы через пару треков, в пьесе Deja Moo проделать тоже самое с кантри. Очень хороша пьеса The Incredibles с сочными сольными партиями трубача Бержерона и гитариста Эндрю Синовеца, а в Kneel Before Zod сам Гордон Гудвин продемонстрировал отменную игру на тенор-саксе. Есть в программе и один вокальный трек: бэнд Гудвина предложил новую аранжировку гершвиновского стандарта Summertime с участием вокалистки Вэнджи Ганн. Тут я восторги поумерю, но слушать было все равно интересно. Как и, среди прочего, титульную композицию The Gordian Knot, в аранжировке которой Гудвин добился почти симфонического звучания.
Я, откровенно говоря, не знаю, почему Гордон Гудвин назвал эту программу и соответствующую пьесу «Гордиев узел». Но, что касается Gordon Goodwin’s Big Phat Band, то программа красноречиво свидетельствует, что затейливо связанные Гордоном в одно целое исполнительское мастерство, традиции бигбэндового джаза, острое чувство современности и коммерческая привлекательность музыки закреплены прочно! Все составляющие вроде бы очевидны, но секрет этого узла знает только Гордон Гудвин!
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11 tks / 78 mins
(Wayne Bergeron, Dan Fornero, Mike Rocha, Willie Murillo, Dan Savant – tp; Andy Martin, Charlie Morillas, Francisco Torres, Craig Gosnell – tb; Eric Marienthal – as, ss; Sal Lozano – as, fl, alto fl, piccolo; Brian Scanlon, Jeff Driskill – ts, fl; Kevin Garren – as; Jay Mason – bars, bass cl; Ray Brinker – dr; Kevin Axt – b; Andrew Sinowiec – g; Joey DeLeon – perc; Gordon Goodwin – p, keyb, ts, ss; Vangie Gunn – voc;)
Линк предоставлен Scholz Productions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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