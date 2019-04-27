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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Akku Quintet - Depart

стиль:
27.04.2019

Akku Quintet - Depart
О тритоново-минималистских подвигах швейцарской группы Sonar, как в своем изначальном составе, так и с участием Дэвида Торна и Билла Ласуэлла мы немало писали в последнее время. А сегодня у нас на сайте гостит другая швейцарская команда, тоже придерживающаяся минималистских творческих убеждений, родственник Sonar, так сказать, «по барабанной линии». Это ансамбль Akku Quintet, возглавляемый ударником группы Sonar Мануэлем Паскинелли. Он основал этот коллектив в самом начале этого десятилетия. Свои первые концерты Akku Quintet дал в 2011 году, а первый альбом выпустил в 2013 году. Потом последовали еще два альбома (последний в 2017 году), а в 2018-м группа совершила большой концертный тур по США и Канаде. Так что, коллектив этот живет, развивается и прогрессирует, что доказывает и выпуск нового альбома Depart.

Четвертый по счету в дискографии Akku Quintet, этот альбом стал первым, который выходит на лейбле бывшего участника King Crimson Трея Ганна 7d Media. Тут стоит напомнить, что совсем недавно здесь же был издан ЕР The Bill Laswell Mix Translations, где известный маэстро показал свои ремиксы музыки Sonar (мы о нем писали), так что Ганн явно питает особый интерес к креативной музыке швейцарских минималистов.

А она действительно креативна. Если идейная основа творчества у обоих швейцарских коллективов одна, то палитры звуковых красок очень разные. В составе Akku Quintet тоже есть гитарист – Маркус Ишер, но, судя по Depart, весьма существенная роль отводится саксофонисту Михаэлю Гильзенану и клавишнице Майе Нидеггер. Лидером и основным композитором квинтета при этом остается Паскинелли. Вот и для Depart он написал все пять композиций альбома. Название пьесы, давшей имя и альбому, с точки зрения Мануэля не случайно: «Depart» было лучшим словом для описания настроения и этого трека, и альбома в целом.» Лично мне уже стартовая композиция Largo показалась весьма ярким творческим манифестом, в который немало удачных фраз вписала Майя Нидеггер. Любопытно было слушать и Made In China, где в одном из эпизодов музыканты очень колоритно изобразили интонации традиционной китайской музыки. Название пьесы Breeze показалось очень соответствующим музыке этой композиции: почти физически ощущал этот свежий ветерок, который, правда, в исполнении Akku Quintet показался довольно прохладным. Понравился и тот самый титульный Depart с трогательным саксофонным интро Гильзенана. Словом, «другой минимализм» от Akku Quintet ничуть не менее интересен, чем музыка, которую Паскинелли с коллегами играет в Sonar. Рекомендую!

© & (p) 2019 7d Media

5 tks / 44 mins

(Michael Gilsenan – sax; Maja Nydegger – keyb; Markus Ischer – g; Andi Schnellmann – b; Manuel Pasquinelli – dr;)

Линк предоставлен 7d Media

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Швейцария
музыкальный стиль
авангард
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