John Finbury / Thalma De Freitas - Sorte!

Да здравствует босса-нова! – так можно в двух словах охарактеризовать содержание этого проекта. Имена двух главных его создателей размещены на обложке альбома. Имени Джона Финбери вы не найдете в списке участвовавших в записи музыкантов, но зато они исполняли именно его музыку. Пианист и композитор из Новой Англии, Финбери учился в Longy School of Music в Кембридже, а затем в Бостонском университете. За его плечами сорокалетний стаж сочинения музыки. Судя по его фамилии, латинских корней у композитора нет, и тем сенсационней был его успех в 2016 году, когда впервые вступив на новое для него творческое поле, Джон сразу удостоился номинации на Латинское Грэмми в категории «песня года» за A Charma Verde. Развивая успех, Финбери выпустил уже несколько латинских альбомов, и Sorte! с его музыкой в духе бразильской босса-новы продолжает эту традицию. А поет в этом альбоме, естественно, бразильянка. Тальма Де Фрейташ – весьма популярная в Бразилии актриса, которая в 1996 году начала еще и петь. Сегодня в ее дискографии уже несколько альбомов. Кроме того, Тальма и сама сочиняет песни, сотрудничая в этой сфере с Каэтано Велозо, Жоао Донато, Камаси Вашингтоном и другими исполнителями. С 2012 года она живет в Лос-Анджелесе, сохраняя тесные творческие связи с родиной.
Sorte! (то есть «Удача!» по-португальски) – это шесть песен Джона Финбери, для записи которых был собран очень сильный состав музыкантов. Достаточно назвать имена басиста Джона Патитуччи, ударника Дудуки Да Фонсеки и, конечно, легендарного перкуссиониста Айрто Морейры. Патитуччи был очень эффектен в Filha и Oração, а Фонсека и Морейра – практически во всех треках. Отмечу и интересные гитарные партии Чико Пинейро в Filha и Ondas. Но, конечно, все они лишь обрамляют авансцену, на которой царит Тальма Де Фрейташ. Мягкий теплый голос певицы как нельзя лучше подходит к исполнению босса-новы. Каждая из песен альбома в ее исполнении таит нечто большее, чем прописано в тексте песен и в нотах музыки. Это особый шарм, присущий пению Тальмы, и ее коллеги-музыканты очень тактично его подчеркивают. Финбери и Де Фрейташ сотрудничают в этом проекте впервые, но, судя по плодотворности опыта Sorte!, этот альянс имеет все шансы стать долговременным.
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