Jordon Dixon - On!

Две вещи я понял о Джордоне Диксоне еще до прослушивания его нового альбома On!, а только познакомившись с его биографией: он всецело предан джазу и родной стране. Диксон – южанин, он родился в штате Луизиана, в городе Батон-Руж, а те места буквально пропитаны музыкой: блюз, соул, джаз… Диксон начал играть на тенор-саксофоне в 12 лет, а уже через три года стал постоянно выходить на сцены местных клубов. Но вот после школы он распорядился своей судьбой неординарно: пошел служить в корпус морской пехоты США (напомню, в Штатах это дело добровольное). Джордон провел в рядах этих элитных частей ни много, ни мало, целых одиннадцать лет! Отслужив и не забывая при этом о тенор-саксофоне, играть на котором у него и в армии было немало возможностей, Джордон Диксон с честью ушел в отставку и очутился в Университете округа Колумбия, в Вашингтоне, где джазовой программой руководит пианист Эллин Джонсон, ставший не только ментором Диксона, но и его партнером в дебютном альбоме Джордона A Conversation Among Friends. Степень Диксон получил в 2016-м и сегодня весьма заметен на джазовой столичной сцене.
Свой второй по счету альбом On!, полностью авторский, музыкант записывал в компании все того же Джонсона, басиста Хермана Барни и ударника Кэрола Ви Дашиелла III. В двух треках квартет превращался в квинтет с присоединением трубача Джей Эс Уильямса. Партнеры Диксона получили в его композициях много свободы и доказали, что умеют ею пользоваться. Но, конечно, в основном внимание слушателя будет сосредоточено на игре самого Джордона Диксона. Пресс-релиз альбома утверждает, что его игра временами напоминает одновременно Стенли Тюрентайна и Декстера Гордона. Не берусь ни оспаривать, ни подтверждать эту мысль. Но вот то, что Диксон обладает сильным, чистым и очень, я бы сказал, певучим звучанием – это точно. При этом Джордон хорош как в достаточно энергичных номерах с сильным привкусом блюза, вроде Notes From The Nook, представленной в программе сразу в двух версиях, так и в медленных балладах типа What You’ve Done For Me. Ну, а родную Луизиана, точнее Новый Орлеан он с явным удовольствием вспоминает в пьесе Fake Flowers, построенной в той же системе аккордов, что и знаменитая When The Saints Go Marching In.
Понятно, общенациональной известности Джордон Диксон еще не добился, хотя у себя в Вашингтоне он – в числе топовых тенор-саксофонистов. Но, судя по альбому On!, бывший морпех на верном пути. Похоже, это имя мы еще услышим.
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