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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Karl Berger / Jason Kao Hwang - Conjure

22.09.2019

Karl Berger / Jason Kao Hwang - Conjure
Лакомый кусочек для поклонников авангардной эстетики. Дуэт, в котором встретились представители двух поколений джаза свободной формы, в известном смысле, учитель и ученик: Карл Бергер и Джейсон Као Хван. Немецкий пианист, а впоследствии еще и вибрафонист Карл Бергер родился в 1935 году в Гейдельберге еще при Гитлере. Джазом он увлекся, посещая концерты американских гастролеров в Германии, стал участником парижского ансамбля Дона Черри. Доктор музыкологии (он получил эту степень в 60-е годы, Бергер в начале 70-х перебрался в Штаты, основал в Вудстоке «Студию креативной музыки» и стал близким другом и единомышленником Орнетта Коулмена, которого он почитает за своего главного учителя. Играл Бергер с очень многими звездами и его мастерство получило достойную оценку: он шесть раз становился лучшим по оценкам критиков DownBeat в качестве джазового солиста. В отличие от него, Джейсон Као Хван родился в 1957 году уже в Штатах, куда его родители переехали из Китая после Второй мировой войны. В нью-йоркском университете он изучал академическую школу игры на скрипке, но увлекся в годы учебы авангардным джазом и громко заявил о себе на профессиональной сцене с конца 70-х годов. В последние десятилетия Као Хван развивает идеи азиа-американского джаза по аналогии с джазом афроамериканским. И он признавался критиками DownBeat лучшим джазовым скрипачом, правда, только один раз (в 2012 году). Као Хван играл у Бергера в его Creative Music Orchestra, где оба мастера обнаружили близость своих творческих взглядов. И хотя после этого Као Хван прошел уже долгий путь в своей сольной карьере, идея сыграть дуэт со своим старшим товарищем была им воспринята с большим энтузиазмом.

Хотя альбом издан только в этом году, они встретились еще в марте 2014 года в Вудстоке, в домашней студии Бергера, названной по имени его жены Sertso Studio. На момент этой сессии Бергеру было 79 лет, Као Хвану – 57. Программу из восьми достаточно длинных пьес музыканты назвали Conjure – многозначный термин, который в данном случае я перевел бы, как «Заклинание». Бергер в этой сессии оперирует фортепьяно и вибрафоном, Као Хван играет на скрипке и альте. В каждой отдельной композиции звучит чистый дуэт, комбинация двух из четырех задействованных инструментов. Чистый дуэт – и чистый звук. На первый взгляд, может показаться, что партнеры словно бы не замечают друг друга: каждый ведет свою линию, в которой самоценен сам звук, его окраска, а прочие факторы отходят на второй план. Но это далеко не так. Слушая дуэт Бергера и Као Хвана я почему-то вспомнил «Игру в бисер» Германа Гессе. Словно два гроссмейстера этой таинственной и малопонятной непосвященным игры, музыканты ведут внятный для себя и скрытый от других диалог. Невысокая динамика, полное отсутствие того, что в мэйнстрим джазе нахывают драйвом, строгость техники приближают эту работу к произведениям современной академической музыки, с которой у новоджазовых импровизационных проектов очень много общего, в чем еще раз убеждает альбом Conjure.

© & (p) 2019 True Sound Recordings

8 tks / 54 mins

(Karl Berger – p, vibe; Jason Kao Hwang - vi, viola;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Китай, США
музыкальный стиль
авангард

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