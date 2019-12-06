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VvvV - The Wreck
06.12.2019
VvvV – это электронный проект двух французских музыкантов из Бордо. На обложке альбома The Wreck, второго для этого дуэта, они именуют себя Барду-Жаке и Ле Маж, и я не берусь судить, есть ли в этих никах какой-то намек на имена подлинные. Для обоих это не первый опыт сотрудничества: ранее они работали в исполнявшей музыку техно группе Franco Divine и ансамбле психоделик-рока Year Of No Light. Главное же, что объединяет музыкантов – это любовь к синтезаторам, причем не супер-современным, а аналоговым, время которых, казалось, уже безвозвратно ушло, но капризы моды вновь выдвинули эти инструменты на авансцену.
Часто применяют аналоговые электронные устройства мастера экспериментального авангарда, но VvvV – не из их числа. Эти парни не прочь поиграть на публику уже даже описанием своего инструментария на обложке: у Барду-Жаке это «струнные с небес и органы из ада», а у Ле Мажа – «осциллаторы из глубины и того, что за ней». Сама же музыка, которую они демонстрируют в восьми треках, очень сильно напоминает отзвуки британской «новой волны» времен Duran Duran и Depeche Mode, но я все же склонен оценивать ее, как кроссовер. Ретро, конечно, доминирует в саунде VvvV, но дуэт не остался равнодушен и к более свежим веяниям в сфере электронной музыки разной стилистики, вплоть до металла и даба. Все вместе дает весьма ритмичную, привлекательную и танцевальную амальгаму звучания, которая более, чем уместна на веселой вечеринке друзей в модном клубе. Впрочем, такие треки, как Mirrors, где начало органично вошло бы в качестве саундтрека в какой-нибудь из поздних фильмов Тарковского, или Wonderland со Sparkling Nejns очень приятно и просто слушать – скажем, сидя в кресле с бокалом хорошего красного, которым столь славен регион, где живут и работают музыканты VvvV.
© & (p) 2019 Metro Beach / À tant Rêver du Roi
8 tks / 37 mins
(Bardou-Jacquet – strings from heaven, organs from hell, voices, choirs; Le Mage – oscillators from the deep and beyond, organs, strings, wired and skinned percussions;)
Диск предоставил Julien Fernandez, Five Roses Press
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
музыкальный стиль
кроссовер
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