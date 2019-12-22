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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Yasser Tejeda & Palotre - Kijombo

22.12.2019

Yasser Tejeda & Palotre - Kijombo
Вспоминая карту мира, можно себе представить левую часть острова Гаити, занятую одноименной республикой, бывшей французской колонией, как заповедник «черной», афро-карибской культуры, а правую часть, Доминиканскую Республику, бывшую испанскую колонию, - страной «белой», испано-карибской культуры. В принципе, такое представление недалеко от истины, но, как говорится, есть нюанс. Помимо парадно-курортной части Доминиканской республики, которую так любят туристы, в этой стране есть совсем не парадные районы, преимущественно у границы с Гаити, где живут небольшие общины людей, потомков тех же черных рабов из Гаити, у которых именно афро-карибские корни. Именно этот малоизвестный культурный пласт поднимает в своем альбоме Kijombo доминиканский гитарист, певец и композитор Ясер Техеда со своей группой Palotre.

Техеда окончил колледж Беркли в Бостоне и живет сейчас в Нью-Йорке. Именно здесь он и создал ансамбль Palotre, с которым записал до Kijombo несколько успешных синглов и один полноформатный альбом. В Palotre входят также басист Кайл Майлс, ударник Виктор Отонель Варгас и перкуссионист Джонатан Тронкозо. Kijombo, все композиции которого сочинил сам Техеда, - это оригинальная и привлекательная смесь афро-карибской музыки с элементами ритм-энд-блюза, музыки соул, хард-рока и раннего фьюжн. Чем-то работа Техеды напоминает ранние альбомы другого гитариста, куда более знаменитого, - Карлоса Сантаны, где африканское начало было весьма заметным. От первого трека (и успешного сингла) Nuestras Raices и до финишного Papa Boco музыканты во главе с Ясером Техедой предлагают нам яркие, как правило весьма жизнерадостные мелодии, густо раскрашенные разнообразной традиционной перкуссией – главным носителем того самого африканского колорита. Самая лиричная и одна из самых интересных вещей альбома – это, конечно, Amor Arrayano, повествующая о любви гаитянского парня и доминиканской девушки. Парень молится отнюдь не Иисусу, а африканскому богу-покровителю путников Папа Легбе, чтобы тот указал ему путь к любимой в Санта-Доминго. Вокальную партию на собственные стихи исполняет здесь один из гостей проекта, Висенте Гарсия. Помимо него в записи альбома участвовало еще несколько музыкантов карибского происхождения.

У меня нет столь точно отградуированных весов, чтобы определить, чего больше в Kijombo – этники или джаза. Желающие могут проделать такой «замер» самостоятельно, а прочим желаю расслабиться, открыть для себя малоизвестную страничку культурных связей разных народов и просто получить удовольствие от этого альбома.



© & (p) 2019 Yasser Tejeda

11 tks / 44 mins

(Yasser Tejeda – g, voc; Jonathan Troncoso – perc, voc; Victor Otoniel Vargas – dr, voc; Kyle Miles – b; with Linda Briceño – tp (tk1); Mario Castro – ts, bars (tk 1); “El Prodijio” (Krency García) – acc (tk 4); Vicente García – voc (tk 7); Otoniel Nicolás - tambora, congas, güira (tks4,10,11);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Доминиканская республика, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, этно-джаз

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