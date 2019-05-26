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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Various Artists - Best Of Welsh Folk

стиль:
26.05.2019

Various Artists - Best Of Welsh Folk
Благодаря релизам ARC Music валлийский фольклор уже не раз был представлен на наших страницах – как портретами индивидуальными (Гвинет Глин, Кэтрин Финч и Секу Кейта), так и групповыми (The Ultimate Guide To Welsh Folk, 2017). Новый релиз Best Of Welsh Folk – это опять сборник, и кому-то может показаться, что он дублирует The Ultimate Guide To Welsh Folk, но это не так. Альбом 2017 года – это прекрасно изданная и оформленная история возрождения валлийской фольклорной музыки со времен окончания второй мировой войны, и день сегодняшний – это лишь часть этого впечатляющего обзора. Напротив, Best Of Welsh Folk посвящен именно панораме современной фолк-музыки Уэльса: здесь нет ни одной записи старше 2011 года.

Разумеется, некоторые исполнители и коллективы фигурируют в обоих сборниках, но если вам нравится кельтская музыка – то это только к лучшему. Кроме того, панорама действительно широка – я, скажем, открыл для себя и немало новых имен, правда некоторые даже произнести не могу: попробуйте, например, «озвучить» название группы Yr Hwntws – ни одной гласной во втором слове! Между тем, переводится оно просто, как «Южные валлийцы», и музыканты из Южного Уэльса еще с начала 80-х поют традиционную музыку регионов Гламорган и Гвент, причем на древнем диалекте валлийского языка. Исполнители валлийского фольклора вообще используют разные языки. Скажем, Риланд Тейфи (для меня самое приятное открытие на этом диске) поет на валлийском и английском, а вокалистка Лиувен – на валлийском и бретонском (единственный район континентальной Европы с кельтскими корнями – это французская Бретань).

Звучит их музыка вполне современно, и больше всего, несмотря на языковые нюансы, напоминает старый добрый фолк-рок. Пожалуй, лишь старейший из представленных коллективов, увенчанный многими наградами Ar Log, основанный еще в 1975 году, предпочитает традиционную фолковую манеру исполнения. Другие музыканты, с теми или иными особенностями, вносят в музыку современные элементы, как по инструментарию, так и по манере исполнения. Особенно это заметно, когда, на контрасте, сразу после композиции Ffarwel I Ddociau Lerpwl от Ar Log звучит инструментальная пьеса Ryan Jigs от энергичного и яркого молодого квинтета Calan. Наряду с ним, фолк-роковая стилистика, на мой взгляд, очень органично выглядит и в исполнении дуэта Bwncath, и уже упомянутых Риланда Тейфи и Лиувен. Кстати, большинство исполнителей представлено в альбоме несколькими треками – к вящему удовольствию энтузиастов кельтской музыки.

© 2019 ARC Music

22 tks / 79 mins

(Lieuwen, Ryland Teifi, Ar Log, Calan, Gwyneth Glyn, Yr Hwntws, Bob Delyn a’r Ebillion, Blodau Gwylition, Bwncath, Gwenan Gibbard, Carreg Lafar;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
кельтская музыка
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