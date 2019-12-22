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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Accent - Christmas All The Way

22.12.2019

Accent - Christmas All The Way
Есть продукты сезонные и скоропортящиеся. К таковым относится и рождественская музыка. Альбомы этой направленности можно записывать и в апреле, но выпускать и продавать их надо с октября по декабрь, когда меломаны начинают готовиться к большим праздникам конца года и приобретать соответствующую музыку в том жанре, который предпочитают, в том числе, разумеется, и джазовую.

В этом году мы уже представляли читателям несколько джазовых рождественских альбомов. И вот еще один, смею думать, достаточно оригинальный, потому что акапелльный вокальный джаз в принципе не рядовое явление, а тут еще в красочном рождественском наряде. Впрочем, обо всем по порядку. Accent – молодая и амбициозная вокальная группа, уже успевшая громко заявит о себе на западноевропейских, американских и российских сценах в последнее десятилетие. Мужской вокальный секстет международного состава включает в себя четырех теноров (канадцы Дэнни Фонг и Эндрю Кеслер, швед Симон Акесон и француз Жан-Батист Крайпо), баритон (англичанин Джеймс Роуз) и бас (американец Ивен Сандерс). Работают они в стилистике, напоминающей вокальный квартет 50-х и начала 60-х годов The Hi-Lo’s, но с современными, весьма привлекательными аранжировками. Начиная с 2015 года, Accent выпустили три альбома, один удачнее другого, но особенной популярностью пользуются их ролики в YouTube c более, чем двумя миллионами просмотров.

Обратившись в четвертом альбоме Christmas All The Way к рождественской тематике, Accent привлекли к работе над этим проектом много самых разных коллективов и исполнителей, придав ему еще более глобальный характер. В отдельных треках записывались один из лучших современных американских биг-бэндов Gordon Goodwin’s Big Phat Band, струнный венгерский коллектив The Budapest Scoring Orchestra, эстонская вокальная группа Estonian Voices, знаменитый трубач Артуро Сандоваль и еще ряд инструменталистов, среди которых был, среди прочих, и бывший участник The Hi-Lo’s, кларнетист Дон Шелтон. Аранжировки известнейших рождественских песен для проекта делали такие люди, как многократный обладатель Грэмми Хорхе Каландрелли, Гордон Гудвин, Нэн Шварц и молодая звезда в этой сфере Эллиот Дойч. Помимо таких стандартов, как Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” или I’ll Be Home For Christmas в программу альбома вошли написанная Роузом композиция Winter Winds, популярнейший во Франции рождественский хит Petit Papa Noël в аранжировке Крайпо, исполняемый на французском языке и шведская рождественская песня Jul, Jul, Strålande Jul в аранжировке Акесона и исполняемая на шведском. Так что, вас здесь ждуи и хорошо знакомые мелодии, и интересные сюрпризы. С праздниками!



© & (p) 2019 Accent Entertainment

10 tks / 39 mins

(Simon Akesson, Jean-Baptiste Craipeau, Danny Fong, Andrew Kesler, James Rose, Evan Sanders – voc; with Gordon Goodwin’s Big Phat Band (tks 2,6); The Budapest Scoring Orchestra (tks 3,10); Gayle Levant – harp (tks 3,10); George Shelby – sax (tk 4); Walter Rodriguez – perc (tk 4); Arturo Sandoval – tp (tk 6); Don Shelton – cl (tk 7); Estonian Voices (tk 9); Jo Goldsmith-Eteson, Sam Robson – voc (tk 9);)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Венгрия, Канада, Куба, США, Франция, Швеция, Эстония
музыкальный стиль
мэйнстрим

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