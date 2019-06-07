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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Aaron Whitby - Cousin From Another Planet

стиль:
07.06.2019

Aaron Whitby - Cousin From Another Planet
Было бы несправедливым преувеличением говорить, что карьера Аарона Уитби сложилась в тени успехов его супруги, харизматичной вокалистки Марты Редбоун, певицы, в чьих жилах смешалась кровь индейцев, афроамериканцев и белых американцев, насытившей пидмонтский блюз Аппалачей мотивами музыки коренных народов Америки и … стихами Уильяма Блейка. Но пианист Аарон Уитби, англичанин, перебравшийся в Бруклин в 1997 году, был больше известен и пользовался очень хорошей репутацией в профессиональных, цеховых кругах, как успешный продюсер и автор музыки (в том числе своей супруги) и педагог. Уитби сотрудничал также с Рэнди Брекером, Ноной Хендрикс, Верноном Рейдом и другими мастерами, много работал также для различных театральных постановок.

Но Cousin From Another Planet стал для Аарона дебютом в качестве авторского альбома. Уже название проекта говорит об определенном чувстве юмора создателя этого проекта. Соответствующая композиция намекает на известный фильм Джона Сейлса Brother From Another Planet, фантастический триллер с акцентом на расовые проблемы. А вообще Аарон написал семь композиций для своего первенца, а единственным кавером сделал композицию Херби Хэнкока в своей версии, назвав ее The Eye of the Hurricane 2.0. Для реализации проекта Уитби, управляясь сам со всеми клавишными, как акустическими, так и электронными, собрал отличную команду профессионалов, в которую вошли тенор-саксофонист Кит Лофтис, работавший с Абдуллой Ибрахимом и Роем Харгрувом, басисты Фред Кэш и Джером Харрис, скрипач Чарли Барнем и ударник Родни Холмс. Особое место в альбоме уделено вокалистам: четыре трека из восьми – с вокалом. Естественно, в проекте мужа, наряду с Лайзой Фишер поет Марта Редбоун, а в стартовом треке Sleeping Giant звучит еще и мелодекламация.

Полушутя, я бы сравнил Cousin From Another Planet с энергетическим напитком. Но если польза от таких напитков весьма спорна, то дебютник Аарона Уитби, на мой взгляд, должен принести огромное и не омраченное побочными эффектами удовольствие поклонникам жесткого, остро ритмичного фанка. При этом, если инструментальная часть альбома – это фанк, то вокал привносит в него явную связь с музыкой соул и ритм-энд-блюзом, особенно в Make Somebody Happy. Понравился мне весь альбом, но отдельно выделил бы Sleeping Giant, The Invisible Man Breathes с отличным дуэтом скрипки и саксофона, Walking with Z, где Уитби демонстрирует высокое мастерство обращения с клавишами (Z – это сын Аарона и Марты Зах, именно с ним гуляет Уитби) и самую длинную композицию альбома, одиннадцатиминутную политематическую Mrs Quadrillion.

© & (p) 2019 Ropeadope Records

8 tks / 60 mins

(Aaron Whitby – p, Fender Rhodes, synth, vocal FX; Charlie Burnham – el.vi, voc (tk 6); Fred Cash – el.b; Jerome Harris – ac.b (tks 5,7); Keith Loftis – ts; Rodney Holmes – dr; Gary Fritz – perc; special guests: Lisa Fisher (tk 4), Martha Redbone (tks 1,3, 4) – voc; Tamar Kali, Rome Neal – spoken word (tk 1);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, США
музыкальный стиль
ритм-энд-блюз, фанк
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