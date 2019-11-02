Jeff Pifher & Socrates’ Trial - Anthem

Что и говорить, название своему ансамблю американский саксофонист Джефф Пифер дал необычное: «Суд над Сократом». Соответственно «древнегреческому» названию оформляются и альбомы коллектива, среди которых Anthem – уже третий по счету. Собственно Socrates’ Trial – это джазовое комбо во главе с самим Пифером, ансамбль акустико-электрический, где присутствуют и клавишные, и электрогитары, стандартная и басовая, но в Anthem Пифер ввел и большой струнный оркестр из шестнадцати человек (скрипки, альты, виолончели и контрабас) под руководством Харлана Ходжса, который сделал аранжировки для этого состава.
Свою музыку Джефф Пифер именует «кинематическим джазом». Что он вкладывает в это определение? Ему слово: «Я отмечу одно свойство, которое делает мою музыку в чем-то уникальной. Это сплав кинематических качеств и импровизации. Когда люди спрашивают, какую музыку я играю, я говорю им, что это «кинематический джаз». Эта музыка обладает сильными мелодическими и тематическими свойствами, это то, что вы часто слышите в саундтреках к фильмам, но с длинными импровизационными соло где-то посередине. Это настоящая программная музыка, которую вы можете найти у Берлиоза и композиторов-классиков, где есть ясные темы и общая линия.» Что ж, слова у Пифера не расходятся с делом, и, возможно, именно Anthem наиболее показателен в этом плане. В композициях (Джефф – автор всех девяти пьес альбома) действительно много динамики (которую Пифер предпочитает называть кинематикой), большая группа струнных придает музыке налет академичности, все пьесы отличает ярко выраженный тематизм (как говорит сам Джефф, названия многих взяты из Декларации Независимости США), особенно впечатляет титульный Anthem – это действительно торжественный джазово-академический гимн, растянувшийся по времени звучания почти на четверть часа. В умеренных дозах Пифер добавляет в общий саунд экзотики, например, используя традиционные японские барабаны тайко, а вот сольных отрезков здесь очень много. Главный солист – это сам Пифер, его тенор-саксофон, на мой вкус, особенно хорош в композиции Homage – с индивидуальным мастерством у этого музыканта все в полном порядке. Среди других исполнителей отмечу в этом плане пианиста и клавишника Мишу Бигоса и ударника Кори Каверстоуна, благодаря которому практически вся пьеса Equal Station превратилась в его соло.
Запись альбома была сделана в апреле текущего года в Лос-Анджелесе, где живет сейчас сам Джефф Пифер и многие из его коллег. До этого он учился в Майами и в Университете Южной Калифорнии. Сегодня это зрелый и сложившийся мастер, отличный инструменталист и композитор, на творчество которого, безусловно, стоит обратить внимание. А проиллюстрировать это мнение может видеотрейлер композиции Prudence из описываемого альбома.
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