Jeff Pifher & Socrates’ Trial - Anthem

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Jeff Pifher & Socrates’ Trial - Anthem

02.11.2019

Jeff Pifher & Socrates’ Trial - Anthem
Что и говорить, название своему ансамблю американский саксофонист Джефф Пифер дал необычное: «Суд над Сократом». Соответственно «древнегреческому» названию оформляются и альбомы коллектива, среди которых Anthem – уже третий по счету. Собственно Socrates’ Trial – это джазовое комбо во главе с самим Пифером, ансамбль акустико-электрический, где присутствуют и клавишные, и электрогитары, стандартная и басовая, но в Anthem Пифер ввел и большой струнный оркестр из шестнадцати человек (скрипки, альты, виолончели и контрабас) под руководством Харлана Ходжса, который сделал аранжировки для этого состава.

Свою музыку Джефф Пифер именует «кинематическим джазом». Что он вкладывает в это определение? Ему слово: «Я отмечу одно свойство, которое делает мою музыку в чем-то уникальной. Это сплав кинематических качеств и импровизации. Когда люди спрашивают, какую музыку я играю, я говорю им, что это «кинематический джаз». Эта музыка обладает сильными мелодическими и тематическими свойствами, это то, что вы часто слышите в саундтреках к фильмам, но с длинными импровизационными соло где-то посередине. Это настоящая программная музыка, которую вы можете найти у Берлиоза и композиторов-классиков, где есть ясные темы и общая линия.» Что ж, слова у Пифера не расходятся с делом, и, возможно, именно Anthem наиболее показателен в этом плане. В композициях (Джефф – автор всех девяти пьес альбома) действительно много динамики (которую Пифер предпочитает называть кинематикой), большая группа струнных придает музыке налет академичности, все пьесы отличает ярко выраженный тематизм (как говорит сам Джефф, названия многих взяты из Декларации Независимости США), особенно впечатляет титульный Anthem – это действительно торжественный джазово-академический гимн, растянувшийся по времени звучания почти на четверть часа. В умеренных дозах Пифер добавляет в общий саунд экзотики, например, используя традиционные японские барабаны тайко, а вот сольных отрезков здесь очень много. Главный солист – это сам Пифер, его тенор-саксофон, на мой вкус, особенно хорош в композиции Homage – с индивидуальным мастерством у этого музыканта все в полном порядке. Среди других исполнителей отмечу в этом плане пианиста и клавишника Мишу Бигоса и ударника Кори Каверстоуна, благодаря которому практически вся пьеса Equal Station превратилась в его соло.

Запись альбома была сделана в апреле текущего года в Лос-Анджелесе, где живет сейчас сам Джефф Пифер и многие из его коллег. До этого он учился в Майами и в Университете Южной Калифорнии. Сегодня это зрелый и сложившийся мастер, отличный инструменталист и композитор, на творчество которого, безусловно, стоит обратить внимание. А проиллюстрировать это мнение может видеотрейлер композиции Prudence из описываемого альбома.



© 2019 Jeff Pifher

9 tks / 60 mins

( Jeff Pifher – ts; Colin Cook – el.g; Misha Bigos – p, keyb; Eric England – el.b; Corey Coverstone – dr; Ian Wurfl – perc; Megan Shung, Leah Zeger, YuEun Kim, Rebecca Chung, Cosima Luther, Yu-Ting Wu, Kyle Gilner, Mann-Wen Lo – vi; Emily Gregg, Thomas Lea, Rita Andrade – viola; Jeness Johnson, Mikala Schmitz, Jacob Szekely, Max Mueller – cello; Freddy Hernandez – b; Harlan Hodges – conductor & string arr.;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
академическая музыка, мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Franck Biyong - Afro Galactic Spaceway

  • стиль: этно, этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Камерун, Нигерия, Франция, Кения
  • музыкальный стиль: африканская музыка
Альбом из Африки, необычный, яркий и экзотический, как тропическая бабочка. Столь же необычна и история его появления. Началась она совсем не с музыки, а с литературы. В 2018 году базирующаяся в Найроби, Кения организация Positively ...
подробнее
02.11.2019

Franco Ambrosetti Quintet - Long Waves

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Швейцария
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Мне доводилось слушать и обозревать работы швейцарского трубача Франко Амборозетти разных лет. В 2019 году ему, ровеснику Чика Кориа или Эдди Дэниэлса, исполняется 78 лет: так сказать, осень патриарха. Но и осень бывает разной: бывает ...
подробнее
02.11.2019

Gary Dean Smith - Awakening

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: фьюжн
Гитарист из Лос-Анджелеса Гэри Дин Смит - опытный музыкант, за долгую музыкальную карьеру игравший самую разную музыку, но свой новый ЕР Awakening он сделал в стилистике, близкой к музыке фьюжн. Сделал не один: ансамбль Смита называется ...
подробнее
02.11.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com