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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

David Finck - BASSically Jazz

20.07.2019

David Finck - BASSically Jazz
Когда у человека за плечами сорок лет карьеры, а в списке его партнеров значатся имена Диззи Гиллеспи, Андре Превина, Фила Вудса, Шейлы Джордан и Хэнка Джонса, говорить об уровне его мастерства излишне. Другой вопрос, что американский басист Дэвид Финк все эти годы был преимущественно надежным сайдменом, а проектов под собственным именем у него немного. BASSically Jazz стал третим в дискографии музыканта.

Для записи этого диска Финк собрал прекрасных партнеров, среди которых выделяется один из лучших в мире вибрафонистов Джо Локк, и составил программу из своих любимых композиций, преимущественно классических джазовых стандартов, в своей аранжировке. Нашлось в ней место и для поклонов в сторону латиноамериканского ( чувственная босса-нова O Barquinho) и латиноевропейского (самая известная пьеса великого бельгийского гармошечника Тутса Тилеманса Bluesette) джаза. Отдал дань Финк и такому классику джаза, как Джон Колтрейн, включив в программу его Moment’s Notice. Но главный упор сделан в альбоме на более близкую Дэвиду свинговую музыку.

Локк показал свой высокий класс в таких пьесах, как стартовая Old Devil Moon, та же Moment’s Notice, Tuyo (это тема из кинофильма) или When I Look In Your Eyes. В ряде треков хорош и пианист Джим Ридль (O Barquinho, The Song Is You). Дуэты обоих с Дэвидом Финком отличает отличное взаимопонимание партнеров. Сам же Финк солирует почти в каждом треке, демонстрируя все возможности своего инструмента и даже более того: в When I Look In Your Eyes, лучшей, на мой взгляд, композиции альбома, его контрабас буквально поет, поет без слов, но столь же выразительно, как это было бы в случае человеческого голоса. Кстати, голоса тоже звучат в альбоме. The Summer Knows, красивую мелодию Мишеля Леграна, поет в альбоме Линда Эдер, а другая вокалистка из Нью-Йорка, пожалуй, более известная, Алексис Коул, солирует в I Love You So и Bluesette. В финальной композиции, стандарте Кана и ван Хайзена All My Tomorrows, который когда-то любил исполнять Фрэнк Синатра, поет и сам Дэвид Финк. Это выглядит красивым прощальным жестом: публике, своим слушателям, он оставляет большую и с душой исполненную программу джаза, который он любит.

© & (p) 2019 Burton Avenue Music

12 tks / 52 mins

(David Finck – b, voc (tk 12); Joe Locke – vibe; Jim Ridl – p; Cliff Almond – dr; Ali Ryerson – fl; Bob Mann – g; Kevin Winard – perc; Mike Davis – tb; Linda Eder (tk 3), Alexis Cole (tks 6,10) – voc;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг
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