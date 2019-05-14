Dave Stryker - Eight Track III

«Дэйв, нам надо завершить трилогию!» - сказал мне Стефон Харрис, когда мы вместе ехали на очередной концерт прошлым летом. Мы записали Eight Track с моим рабочим трио, состоящим из Джареда Голда и МакКленти Хантера еще в 2013 году, и Eight Track II тремя годами позже с участием замечательного вибрафониста Стиви Нельсона. Трилогия? Меня не надо было просить дважды!» - так объясняет американскийгитарист и композитор Дэйв Страйкер историю появления этого альбома.
Нашим читателям легко найти рецензии на две первые части неожиданной трилогии на сайте, как и обзор последовавшего за ними альбома Strykin’ Ahead (2017). Остается напомнить им историю появления альбомов Страйкера под названием Eight Track. Так в его юности назывался восьмитрековый автомобильный плэйер, с помощью которого меломаны-автолюбители в Америке 70-х годов наслаждались любимой музыкой, не отрываясь от руля. В 2013 году Дэйва осенила счастливая идея записать альбом с джазовыми версиями любимых хитов того времени. Идея оказалась весьма плодотворной и принесла Страйкеру большой успех у ностальгирующей аудитории, весьма немалой, как показали резульаты продаж альбома. Отсюда и аналогичное продолжение, и предложение участника первой записи Стефона Харриса о завершении трилогии.
Состав музыкантов при записи Eight Track III почти полностью совпал с самым первым Eight Track, добавилась лишь перкуссионистка Майра Казалес, игравшая в двух третях композиций. А вот репертуар нового альбома, также составленный из ретро-хитов, оказался более однородным. Почти исключительно это образчики музыки соул от Стиви Уандера (Too High, Joy Inside My Tears), Кертиса Мэйфилда (Move On Up), Марвина Гэя (After The Dance), слегка разбавленные поп-хитами вроде This Guy’s In Love With You Берта Бакарака. В фирменном стиле, присущем первым двум альбомам, Страйкер и здесь сохранил в аранжировках узнаваемые мелодические линии, но придал своим версиям несомненно джазовый характер. Немало способствовали этому блестящие профессиональные качества Стефона Харриса, одного из сильнейших вибрафонистов мира (он и свежих опросах Ассоциации джазовых журналистов 2019 года стал одним из трех номинантов на звание «музыкант года» по своему инструменту), и отличного органиста Джареда Голда. Напомню, что Голд и Хантер – постоянные партнеры Страйкера, так что взаимопонимание тут полнейшее. Ну, и, конечно же, сам Дэйв Страйкер в очередной раз показал, что ему мало равных в качестве джазового гитариста. Альбом равно интересный и для джазфэнов, и для поклонников ретро.
© & (p) 2019 Strykezone Records
9 tks / 53 mins
(Dave Stryker – g; Stefon Harris – vibe; Jared Gold – org; McClenty Hunter – dr; Mayra Casales – congas, perc (tks 2, 3, 6-9);)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН