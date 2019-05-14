Dave Stryker - Eight Track III

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Dave Stryker - Eight Track III

стиль:
14.05.2019

Dave Stryker - Eight Track III
«Дэйв, нам надо завершить трилогию!» - сказал мне Стефон Харрис, когда мы вместе ехали на очередной концерт прошлым летом. Мы записали Eight Track с моим рабочим трио, состоящим из Джареда Голда и МакКленти Хантера еще в 2013 году, и Eight Track II тремя годами позже с участием замечательного вибрафониста Стиви Нельсона. Трилогия? Меня не надо было просить дважды!» - так объясняет американскийгитарист и композитор Дэйв Страйкер историю появления этого альбома.

Нашим читателям легко найти рецензии на две первые части неожиданной трилогии на сайте, как и обзор последовавшего за ними альбома Strykin’ Ahead (2017). Остается напомнить им историю появления альбомов Страйкера под названием Eight Track. Так в его юности назывался восьмитрековый автомобильный плэйер, с помощью которого меломаны-автолюбители в Америке 70-х годов наслаждались любимой музыкой, не отрываясь от руля. В 2013 году Дэйва осенила счастливая идея записать альбом с джазовыми версиями любимых хитов того времени. Идея оказалась весьма плодотворной и принесла Страйкеру большой успех у ностальгирующей аудитории, весьма немалой, как показали резульаты продаж альбома. Отсюда и аналогичное продолжение, и предложение участника первой записи Стефона Харриса о завершении трилогии.

Состав музыкантов при записи Eight Track III почти полностью совпал с самым первым Eight Track, добавилась лишь перкуссионистка Майра Казалес, игравшая в двух третях композиций. А вот репертуар нового альбома, также составленный из ретро-хитов, оказался более однородным. Почти исключительно это образчики музыки соул от Стиви Уандера (Too High, Joy Inside My Tears), Кертиса Мэйфилда (Move On Up), Марвина Гэя (After The Dance), слегка разбавленные поп-хитами вроде This Guy’s In Love With You Берта Бакарака. В фирменном стиле, присущем первым двум альбомам, Страйкер и здесь сохранил в аранжировках узнаваемые мелодические линии, но придал своим версиям несомненно джазовый характер. Немало способствовали этому блестящие профессиональные качества Стефона Харриса, одного из сильнейших вибрафонистов мира (он и свежих опросах Ассоциации джазовых журналистов 2019 года стал одним из трех номинантов на звание «музыкант года» по своему инструменту), и отличного органиста Джареда Голда. Напомню, что Голд и Хантер – постоянные партнеры Страйкера, так что взаимопонимание тут полнейшее. Ну, и, конечно же, сам Дэйв Страйкер в очередной раз показал, что ему мало равных в качестве джазового гитариста. Альбом равно интересный и для джазфэнов, и для поклонников ретро.

© & (p) 2019 Strykezone Records

9 tks / 53 mins

(Dave Stryker – g; Stefon Harris – vibe; Jared Gold – org; McClenty Hunter – dr; Mayra Casales – congas, perc (tks 2, 3, 6-9);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2019 г.

Gary Dean Smith - Awakening

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: фьюжн
  • страна: США
Гитарист из Лос-Анджелеса Гэри Дин Смит - опытный музыкант, за долгую музыкальную карьеру игравший самую разную музыку, но свой новый ЕР Awakening он сделал в стилистике, близкой к музыке фьюжн. Сделал не один: ансамбль Смита называется ...
подробнее
14.05.2019

Gerry Gibbs Thrasher People - Our People

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: кроссовер
  • страна: США
Вряд ли кто-то сможет опровергнуть тот факт, что «Молотильщик» (он же Thrasher) Джерри Джибс в последние годы является одним из самых популярных джазменов Америки. Как иначе объяснить, что все четыре его последних альбома ...
подробнее
14.05.2019

Greg Abate with the Tim Ray Trio - Gratitude: Stage Door Live @ The Z

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: боп, мэйнстрим
  • страна: США
« Те, кому эти имена уже знакомы, вряд ли пропустят эту новинку от Whaling City Sound, тем же, кто ранее не слышал музыку Эбата и при этом любит straight ahead jazz – стоит послушать очень качественный образчик такой ...
подробнее
14.05.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com