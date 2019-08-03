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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Yimba Rudo - Yimba Rudo

03.08.2019

Yimba Rudo - Yimba Rudo
Не знаю, почему Кевин Нортон, Джим Пуглезе и Стив ЛаСпина решили назвать свой совместный проект Yimba Rudo. На языке народа шона, живущего в Зимбабве, это словосочетание означает что-то вроде «Песня любви». Наверное, музыканты решили, что так будет более звучно, чем обычное английское Sing Love, и уж точно непонятно для большинства слушателей. Впрочем, есть определенная категория слушателей, для которых может оказаться непонятной и новоджазовая музыка Yimba Rudo, тесно связанная с авангардом и его традициями.

Из трех участников проекта нашим читателям в большей степени должен быть известен вибрафонист и перкуссионист Кевин Нортон. Очень опытный музыкант, он работал с Энтони Брэкстоном, Фредом Фритом, Джоном Зорном, а на наших страницах появлялся, к примеру, в обзоре альбома Poetry from the Future ансамбля To Be Continued, играющего элегантную смесь классики и авангарда. Его партнеры тоже люди весьма искушенные. Пуглезе играл самую разную по стилистике музыку, от симфонической до экспериментальной, а в послужном списке ЛаСпины мы находим имена таких партнеров, как Чет Бейкер, Стен Гетц, Джим Холл, Рэнди Брекер и так далее.

Все композиции альбома – плод творчества участников Yimba Rudo. При этом наибольший авторский вклад в программу внес Нортон, написавший семь композиций, две на счету ЛаСпины и четыре – Пуглезе. Но когда слушаешь это изысканное по звучанию камерное трио с солирующим вибрафоном, особых авторских черт в музыке Yimba Rudo не замечаешь. Импровизационный дух, отличное взаимодействие вибрафона с контрабасом (ЛаСпина в отдельных треках играет смычком) и ударными – это выходит на первый план. Иногда пьесы решаются в духе почти классического фри-джаза (I Dig the Facts, Man), иногда музыканты применяют очень выразительные паузы (Polar Oscillation), а в Moonstruck ритмическая основа выходит на передний план. Композиция Morph занимает в программе особое место: именно в ней властно звучат африканские интонации, оправдывая экзотическое название проекта. В общем, если вам по душе новоджазовые проекты с этническим уклоном - Yimba Rudo наверняка вас порадует!

© & (p) 2019 Barking Hoop Records

13 tks / 60 mins

(Kevin Norton – vibe, perc; Jim Pugliese – dr, perc; Steve LaSpina – b;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, этно-джаз
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