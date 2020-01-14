Yes! Trio - Groove du Jour

Жизнерадостный восклицательный знак после слова Yes и поясняющее определение «трио» помогут вам понять, что этот состав не имеет ничего общего со знаменитой британской прог-роковой группой уже на стадии обложки. А уж музыка окончательно расставит все точки над I: конечно же, это джаз, и джаз весьма качественный. Группа Yes! Trio объединила трех старых знакомых, трех музыкантов одного поколения (все они родились в 70-х), уже добившихся в своей карьере немалых успехов.
Нью-йоркский пианист Аарон Гольдберг начал играть с собственным трио еще в конце 90-х годов. Позже он работал с такими звездами джаза, как Уинтон Марсалис, Джошуа Рэдмен, Курт Розенвинкель. Басист из Гиватаима Омер Авиталь попеременно живет в родном Израиле, где он получил музыкальное образование, и в Нью-Йорке. Первый свой авторский альбом он выпустил в Штатах еще в 2001 году, а в Израиле в 2009-м он стал одним из основателей очень успешной этно-группы Yemen Blues, с которой работал три года. Наконец, американский ударник Али Джексон имеет за плечами также солидный послужной список, в котором много громких имен партнеров. Впервые музыканты выступили вместе, как Yes! Trio в 2012 году, выпустив совместный альбом. Через семь лет они вновь воссоединились, чтобы записать на французском лейбле Jazz&People свой новый проект с французским же названием Groove du Jour.
Десять треков, из которых составлена программа альбома, включает четыре композиции Авиталя, три Джексона, одну Гольдберга и два кавера. Разумеется, есть тут вещи, сыгранные в сравнительно медленном темпе, например, окрашенная в блюзовые тона пьеса Авиталя C'est clair с прекрасным фортепьяно Гольдберга, но в целом альбом оставляет впечатление очень энергичной, полной заявленного и в названии грува, работы, в которой постбоп органично сочетается с фанковыми ритмами. Мощный драйв царит в таких композициях, как Claqué, расцвеченный перкуссионными красками от Джексона, или Muhammad's Market. Красивые соло на контрабасе демонстрирует Авиталь в Dr. Jackle (это композиция Джеки МакЛина, один из двух каверов в программе) и в Tokyo Dream. Вообще, создается впечатление, что сами музыканты получают немалое удовольствие от этого совместного проекта. Мне кажется, не меньшее удовольствие получат и слушатели Groove du Jour.
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