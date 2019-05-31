Zach Brock / Matt Ulery / Jon Determyer - Wonderment

Какой малый состав наиболее распространен в камерном джазе? Фортепьянное трио, - скажете вы и будете правы. А если сменить в нем фортепьяно на скрипку, то хорошо, если вы припомните пару-тройку подобных комбинаций, причем, не только в джазе, но и в других направлениях. Это редкость, это – штучный товар. Именно такое необычное трио своим дебютным альбомом Wonderment представляют музыканты из Чикаго – скрипач Зах Брок, басист Мэтт Юлери и ударник Джон Дейтермайер.
Собственно говоря, вместе они играют в разных проектах еще с 2005 года. Услышать их вместе можно в большом количестве альбомов, в том числе в альбоме Мэтта Юлери Festival (2016), о котором наш сайт писал в свое время. Уже тогда композиторский талант Мэтта и яркие соло Заха показались мне наиболее привлекательными моментами в этой работе. Но в Wonderment все трое – на равных, каждый из участников трио принес в программу свои композиции, каждый принес свой богатый опыт. Пожалуй, самый яркий послужной список у Брока: он лауреат Грэмми, он признавался «восходящей звездой» в опросах DownBeat, он гордо цитирует на титульной странице своего сайта Стенли Кларка: «Я позвонил великому французскому скрипачу Жан-Люку Понти и спросил «Ну, кто у вас новая звезда? Кто вошел в команду? И он ответил: Зах Брок». Юлери не только классный басист и талантливый композитор, но и умелый бэнд-лидер, который одинаково уверенно работает и с комбо, и с большими составами. Список его партнеров впечатляет обилием ярких имен. Часто в его проектах участвует и Дейтермайер, опытный и креативный мастер, один из самых востребованных в чикагском (и не только!) джазе.
Wonderment, где они выступают в качестве трио, конечно же, впечатляет. Главным открытием лично для меня здесь стал Зах Брок. В этом трио Брок в полной мере смог показать, что он действительно большой мастер. Я имею ввиду не только блистательные скрипичные соло, как, скажем, в Cavendish, но и головокружительные «противостояния» скрипки с «дуэтом внутри трио» Юлери-Дейтермайер, например, в композиции Юлери Nightshade (на мой вкус, лучшем треке альбома). Мэтт Юлери достаточно часто делал басовые пассажи изюминкой той или иной композиции, особенно удачно, на мой взгляд, в Above and Beyond. А самой неожиданной композицией в программе я назвал бы заводную Wokey Dokey Дейтермайера, где старый добрый свинг пробивается сквозь постбоповую оболочку. В целом – альбом замечательный. И если вы любите скрипку в джазе так, как люблю ее я, постарайтесь не пропустить этот релиз (альбом выходит в свет на принадлежащем Юлери лейбле Woolgathering Records в середине июля).
© & (p) 2019 Woolgathering Records
12 tks / 64 mins
(Zach Brock – vi; Matt Ulery – b; Jon Deitermyer – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН