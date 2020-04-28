«Отцы Хороших Звуков» - «Ни Порно»

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Сирия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

«Отцы Хороших Звуков» - «Ни Порно»



«Отцы Хороших Звуков» - «Ни Порно»
Псковский коллектив «Отцы Хороших Звуков» впервые «засветился» на наших страницах в 2016 году со своим дебютным альбомом «Ни джаз». И – запомнился своей тотальной, если хотите, вызывающей непохожестью на другие проекты. Ответственный за игру на флейтах и философию (да-да, именно так!) проекта лидер ансамбля Алексей Жихаревич представляет свою команду в качестве трансляторов творчества некоего местного композитора Анатолия Андреева (близкого родственника Козьмы Пруткова), сопровождая вполне себе живую и интересную музыку в духе «псковского фьюжн» (только что придумал этот термин) уморительными комментариями насквозь пропитанными ироничным стебом. Понятно, что такой проект – исключительно для своих, то есть для постсоветского пространства, шведу или американцу почти все здесь, кроме, разумеется, самой музыки будет непонятно. И вот, четыре года спустя, «Отцы» возвращаются со второй частью, как теперь выясняется, дилогии, посвященной «привнесению гармонии в мироздание посредством популяризации произведений своего земляка и современника, композитора Анатолия Андреева из Пушкиногорского района Псковской области.»

Простыми словами – разработка счастливо найденной богатой жилы продолжается. Если первый альбом назывался «Ни джаз», то теперь нас ждет встреча с «Ни Порно». Гляжу на состав: творчество Анатолия Андреева крепко объединило парней – за это время произошло только одно изменение: тромбониста Морозова сменил саксофонист Георгий Баландин. Восемь треков, слушать, читать (это обязательно!) комментарии и смотреть любовно выполненные «карты Таро» от Татьяны Максимовой под каждый трек надо здесь: https://thefathersofgoodsounds.bandcamp.com/album/--3 (альбом пока существует только в сетевом варианте). Тексты комментариев и сама музыка тут очень тесно связаны, но в интересах наших читателей придется их временно разделить.

Начнем с музыки. Кое-что изменилось. В отличие от первого альбома «Отцы» реже монтируют в ткань музыки литературные цитаты. На этот раз дело ограничилось Рабле (в «Ковбойское ничего») и неизвестным шумерским лириком, возможно, первым в истории человечества (в «Небесный лев»). На мой вкус, трансплантация шумерца прошла удачнее и органично вписалась в композицию, где в начале буйствует под жесткий ритм гитара, а затем на авансцену выходят флейта и саксофон. Опять-таки, в отличие от дебютника, наряду с роком и джазом в новом альбоме серьезно заявила о себе этника. Мы слышим натуральное танго La Skobarsita и ориентальную пьесу «Арабская Весна». Правда, в обоих случаях «Отцы» очень тонко и иронично переигрывают: то есть в танго клокочет не просто страсть, а настоящий вулкан стр-р-р-растей, а в «Арабской весне» флейта Жихаревича, наверное, разжалобила бы самого злого джинна из соответствующих сказок. Чего-то этнического я ждал и от композиции с многообещающим названием «Кельтская Песня О Главном», но не дождался. Впрочем, в комментариях сказано, что этот весьма добротный рок восходит к загадочной «Пра-джиге или Танцу Главного Кельта». Что ж, тут не поспоришь.

Ну, а теперь перейдем к литературе. Здесь преемственность с первой частью дилогии полная. Тот же остроумный (иногда в большей, иногда в меньшей степени) стеб, который украшает каждый трек, подобно вишенке на торте. Позволю себе лишь одну цитату (для иллюстрации): «.. долгие годы у него (т.е. у Андреева) на стене висел нарисованный местным художником на рогожке портрет доброго и мудрого вождя иракского народа Саддама Хуссейна, использовавшийся в качестве мишени для игры в дартс. Но однажды, в одну секунду, поддавшись внезапному наитию, композитор снял со стены портрет, начертил на обратной стороне нотный стан, и дырки от дротиков сложились в мелодию…» Дальнейшее цитирование прекращаю во избежание нашествия во Псков безжалостных фидаев, посланных каким-нибудь духовным лидером... Так что, если у вас все в порядке и с юмором, и с музыкальным вкусом, «Ни Порно» должен прийтись по душе, как и мне. Во всяком случае, надеюсь на это.



2020

8 tks / 35 mins

(Алексей Жихаревич – флейты, философия; Антон Лишевский – гитара; Николай Яковлев – бас; Павел Самсонов – барабаны, перкуссия; Александр Невский – художественное слово; Георгий Баландин – саксофон;)

Линк предоставил Алексей Жихаревич

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
фьюжн, этно-джаз

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Dave Askren & Jeff Benedict - Paraphernalia: Music Of Wayne Shorter

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: фьюжн
Для гитариста Дэйва Аскрина и саксофониста Джеффа Бендикта этот проект – не разовая коллаборация. Именно в дуэте, в совместном творчестве они нашли идеальный способ воплощения своих знаний и амбиций в музыку. Встретившись более четверти ...
подробнее
28.04.2020

Dave Bryant - Night Visitors

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Если вам близка музыка такого мастера джаза, как Орнетт Коулмен, то наверняка интересен будет и альбом одного из его самых преданных учеников. Пианист, клавишник и композитор Дэйв Брайант, уроженец Вирджинии, окончил колледж Беркли в 1983 ...
подробнее
16.05.2020

Dave Stryker with Bob Mintzer and the WDR Big Band - Blue Soul

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Далеко не первый альбом, где один из лучших европейских биг-бэндов – немецкий WDR Big Band из Кельна, записывается с кем-то из знаменитых и уважаемых джазовых инструменталистов. Американский гитарист Дэйв Страйкер, имеющий на своем счету ...
подробнее
23.04.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com