«Отцы Хороших Звуков» - «Ни Порно»

Псковский коллектив «Отцы Хороших Звуков» впервые «засветился» на наших страницах в 2016 году со своим дебютным альбомом «Ни джаз». И – запомнился своей тотальной, если хотите, вызывающей непохожестью на другие проекты. Ответственный за игру на флейтах и философию (да-да, именно так!) проекта лидер ансамбля Алексей Жихаревич представляет свою команду в качестве трансляторов творчества некоего местного композитора Анатолия Андреева (близкого родственника Козьмы Пруткова), сопровождая вполне себе живую и интересную музыку в духе «псковского фьюжн» (только что придумал этот термин) уморительными комментариями насквозь пропитанными ироничным стебом. Понятно, что такой проект – исключительно для своих, то есть для постсоветского пространства, шведу или американцу почти все здесь, кроме, разумеется, самой музыки будет непонятно. И вот, четыре года спустя, «Отцы» возвращаются со второй частью, как теперь выясняется, дилогии, посвященной «привнесению гармонии в мироздание посредством популяризации произведений своего земляка и современника, композитора Анатолия Андреева из Пушкиногорского района Псковской области.»
Простыми словами – разработка счастливо найденной богатой жилы продолжается. Если первый альбом назывался «Ни джаз», то теперь нас ждет встреча с «Ни Порно». Гляжу на состав: творчество Анатолия Андреева крепко объединило парней – за это время произошло только одно изменение: тромбониста Морозова сменил саксофонист Георгий Баландин. Восемь треков, слушать, читать (это обязательно!) комментарии и смотреть любовно выполненные «карты Таро» от Татьяны Максимовой под каждый трек надо здесь: https://thefathersofgoodsounds.bandcamp.com/album/--3 (альбом пока существует только в сетевом варианте). Тексты комментариев и сама музыка тут очень тесно связаны, но в интересах наших читателей придется их временно разделить.
Начнем с музыки. Кое-что изменилось. В отличие от первого альбома «Отцы» реже монтируют в ткань музыки литературные цитаты. На этот раз дело ограничилось Рабле (в «Ковбойское ничего») и неизвестным шумерским лириком, возможно, первым в истории человечества (в «Небесный лев»). На мой вкус, трансплантация шумерца прошла удачнее и органично вписалась в композицию, где в начале буйствует под жесткий ритм гитара, а затем на авансцену выходят флейта и саксофон. Опять-таки, в отличие от дебютника, наряду с роком и джазом в новом альбоме серьезно заявила о себе этника. Мы слышим натуральное танго La Skobarsita и ориентальную пьесу «Арабская Весна». Правда, в обоих случаях «Отцы» очень тонко и иронично переигрывают: то есть в танго клокочет не просто страсть, а настоящий вулкан стр-р-р-растей, а в «Арабской весне» флейта Жихаревича, наверное, разжалобила бы самого злого джинна из соответствующих сказок. Чего-то этнического я ждал и от композиции с многообещающим названием «Кельтская Песня О Главном», но не дождался. Впрочем, в комментариях сказано, что этот весьма добротный рок восходит к загадочной «Пра-джиге или Танцу Главного Кельта». Что ж, тут не поспоришь.
Ну, а теперь перейдем к литературе. Здесь преемственность с первой частью дилогии полная. Тот же остроумный (иногда в большей, иногда в меньшей степени) стеб, который украшает каждый трек, подобно вишенке на торте. Позволю себе лишь одну цитату (для иллюстрации): «.. долгие годы у него (т.е. у Андреева) на стене висел нарисованный местным художником на рогожке портрет доброго и мудрого вождя иракского народа Саддама Хуссейна, использовавшийся в качестве мишени для игры в дартс. Но однажды, в одну секунду, поддавшись внезапному наитию, композитор снял со стены портрет, начертил на обратной стороне нотный стан, и дырки от дротиков сложились в мелодию…» Дальнейшее цитирование прекращаю во избежание нашествия во Псков безжалостных фидаев, посланных каким-нибудь духовным лидером... Так что, если у вас все в порядке и с юмором, и с музыкальным вкусом, «Ни Порно» должен прийтись по душе, как и мне. Во всяком случае, надеюсь на это.
2020
8 tks / 35 mins
(Алексей Жихаревич – флейты, философия; Антон Лишевский – гитара; Николай Яковлев – бас; Павел Самсонов – барабаны, перкуссия; Александр Невский – художественное слово; Георгий Баландин – саксофон;)
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