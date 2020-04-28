«Отцы Хороших Звуков» - «Ни Порно»

Для гитариста Дэйва Аскрина и саксофониста Джеффа Бендикта этот проект – не разовая коллаборация. Именно в дуэте, в совместном творчестве они нашли идеальный способ воплощения своих знаний и амбиций в музыку. Встретившись более четверти ...