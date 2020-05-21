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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Живущие в хоботе - Дворец почтальона

21.05.2020

Живущие в хоботе - Дворец почтальона
Еще в процессе прослушивания этого альбома я вспомнил классный афоризм незабвенного Фрэнка Заппы: "Говорить о музыке — всё равно, что танцевать об архитектуре». Он показался мне довольно уместным в контексте данного проекта. Московские музыканты из группы «Живущие в хоботе» (экзотическое название связано с серией живописных работ российского художника Леонида Тишкова) танцевать об архитектуре не стали, а вот сыграть об архитектуре им оказалось по плечу. Тут вспоминается еще один афоризм, гораздо более известный, цитата из Гете: «Архитектура – это застывшая музыка». Парни архитектуру растопили и переплавили обратно в музыку. А так как их увлекло самое причудливое архитектурное направление, так называемый ар-брют, в сравнении с некоторыми безумно-фантастическими образчиками которого работы Гауди кажутся строгой классикой, то и музыка получилась соответствующая.

И тут время вспомнить начало запповской сентенции… Нет, ребята, пытаться описать музыку, особенно такую – дело безнадежное. Я и пытаться не стану, а ограничусь лишь терминологическим ярлычком и обстоятельствами рождения альбома «Дворец почтальона», названного в честь первого и одного из самых ярких творений ар-брют - «Идеальный дворец почтальона Шеваля». Два имени из состава «Живущих в хоботе» уже встречались на наших страницах: это саксофонист Александр Тимофеев и ударник Илья Варфоломеев. Оба этих музыканта участвуют также в ансамбле Kubikmaggi, чей альбом Things я обозревал в 2017 году. Что же касается «Живущих в хоботе», то здесь с Александром и Ильей работают также гитарист Сергей Зарослов и мультиинструменталист Антон Гарькин. Вот такой компанией они собрались поздней осенью 2019 года в сельском доме в подмосковном Акулово, и за одну сессию сыграли пять импровизационных пьес, каждая из которых получила название по объектам архитектуры ар-брют, вместе составивших альбом «Дворец почтальона», изданный лейблом Fancy Music.

Зарослов играет здесь на подготовленной гитаре и на басу, Гарькин – также на басу, на пианино и тенор-саксофоне, а Тимофеев и Варфоломеев – на своих основных инструментах. Забыл я упомянуть и еще одного участника сессии: к взрослым дядям присоединилась 6-летняя дочка Ильи, которой доверили перкуссию: как-никак, папа – ударник. Таким вот квинтетом «Живущие в хоботе» выдали тотально-атональное фри, вполне достойное темы импровизаций. Кстати, сами музыканты считают архитектуру ар-брют во многом импровизационным явлением, что особенно близко «Живущим в хоботе». Всем ли понравится такая музыка? Разумеется, нет, как не всем нравится и ар-брют. Но вызывает интерес, любопытство и будит воображение и то, и другое – это бесспорно.

© & (p) 2020 Fancy Music

5 tks / 36 mins

(Сергей Зарослов - подготовленная гитара, бас; Антон Гарькин - пианино, тенор саксофон, бас; Александр Тимофеев - альт и тенор саксофон; Илья Варфоломеев - барабаны, перкуссия; Оля Варфоломеева – перкуссия;)

Линк предоставил Александр Тимофеев

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард

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