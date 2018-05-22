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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Midas Fall - Evaporate

стиль:
22.05.2018

Midas Fall - Evaporate
Шотландский дуэт Midas Fall впервые гостит на нашем сайте, и эта встреча пришлась на его новый, четвертый по счету альбом Evaporate. Судя по прессе, те, кто следит за творчеством Midas Fall давно, считают его самым сильным, так что нам в этом смысле повезло. Существует же дуэт с 2008 года, его создали две исполнительницы – Элизабет Хитон и Роуэн Берн. Они сами сочиняют музыку своих песен, а тексты, как правило, пишет Хитон. Вместе с Берн они исполняют все инструментальные партии, а вокалисткой в дуэте является Элизабет Хитон. Первый альбом коллектива Eleven. Return And Revert был издан лейблом Monotreme в 2010 году. Сотрудничество с ним продолжается до сих пор, и было ознаменовано выпуском альбомов Wilderness в 2013-м и The Menagerie Inside в 2015 году. Я перечисляю все предыдущие работы потому, что знакомство с Evaporate у многих, как и у меня, может вызвать желание прослушать всю дискографию Midas Fall.

С первого же трека Bruise Pusher музыка властно приковывает ваше внимание, и не думаю, что вам удастся отвлечься в течение всего времени звучания альбома. Во многом «виной» тому голос Элизабет Хитон, одновременно хрупкий и сильный. Странное сочетание? Увы, не могу подобрать какие-то иные определения, так же, как крайне трудно однозначно говорить об определенной стилистике Midas Fall. Тут много электроники, есть живая и безусловная связь с роком, в частности, с прог-роком, но для Midas Fall какие-то рамки в этом смысле не существуют. Музыка красива и достаточно минорна, но при этом полна драматизма, напряжения – и в вокале, и в инструментовке. Практически все композиции выдержаны в близких темпоритмах, ритмический акцент выделяется, пожалуй, только в Lapsing, Cаунд очень плотный, насыщенный, чувствуется очень тщательная проработка партий. Но все это осознаешь уже потом, в процессе прослушивания как-то не до анализа. Словно завороженный, следишь за мрачноватыми, но притягательными, словно готический роман Анны Радклиф, музыкальными пейзажами, которые разворачивает перед тобой Midas Fall, а голос Элизабет Хитон экспрессивно ведет за собой все дальше и дальше.

Не рискну выделить какую-то определенную композицию в качестве лучшей: альбом удивительно ровный. Вспомню только отличный анимационный клип с композицией Glue, его вы сможете найти на YouTube. Ну, а новые работы Midas Fall после Evaporate, думаю, вы уже не пропустите.

© 2017 Midas Fall

(p) 2018 Midas Fall / Monotreme Records

10 tks / 43 mins

(Elizabeth Heaton, Rowan Burn – all instruments; Ross Cochran-Brash – dr (tks 2,3,5,6,8,10);)

Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press

Леонид АУСКЕРН



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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
прог-рок

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