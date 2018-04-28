Monoglot - Wrong Turns And Dead Ends

Межконтинентальный дуэт канадца Джейми Друэна и немца Ханнеса Лингенса записал эту программу в Берлине, в конце лета-начале осени 2013 года. Три с половиной года спустя она увидела свет на авангардной петербургской фирме Intonema. Alluvium ...