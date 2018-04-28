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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Monoglot - Wrong Turns And Dead Ends

стиль:
28.04.2018

Monoglot - Wrong Turns And Dead Ends
Нет, это не брак фотографии. Именно так, размыто и не в фокусе выглядят музыканты группы Monoglot на обложке своего последнего пока альбома Wrong Turns And Dead Ends. Что в этом месседже? Возможно, парни хотели сказать: «дело не в наших лицах, слушайте нашу музыку!». А слушать тут, безусловно, есть что. Впрочем, обо всем по порядку.

Monoglot базируется в швейцарском городе Базель, но по составу этот коллектив интернационален. Вместе с швейцарцами и немцами в группу входит также исландский гитарист Кристин Смари Кристинсон. Он же вместе с коллегами по группе, саксофонистами Фабианом Фильманом и Себастьяном фон Келером и рядом других музыкантов был в 2017 году среди основателей лейбла Hout Records, действующем как в Базеле, так и в Берлине. Именно на нем в октябре того же года был издан, записанный в конце 2016 года альбом Wrong Turns And Dead Ends. Альбом этот не первый для Monoglot: дискографический дебют группы состоялся еще двумя годами раньше.

Кристинсон в комментарии к присланному мне линку на Wrong Turns And Dead Ends характеризует Monoglot, как прог/джаз-роковый ансамбль. В принципе с ним можно согласиться, но девять треков этого альбома заставляют меня чуть поменять акценты. На мой взгляд, альбом больше принадлежит к миру джаза (хорошо, пусть джаз-рока), чем к прог-року. Состав группы нестандартен. На авансцену выдвинуты, как тандем центрфорвардов в футбольной команде, два тенор-саксофониста, фон Келер и Фильман, а гитара, бас и ударные, которые в других обстоятельствах могли бы выглядеть типичным power rock trio, в этой куомбинации приобретают совсем иное качество, делая звучание Monoglot свежим и оригинальным, с обилием импровизационных моментов. Да и характерных для многих прог-роковых коллективов длинных эпиков здесь нет: композицийй звучат от двух до пяти минут. Жесткий драйв присутствует более всего в таких треках, как Mess или The Coast, а в стартовой Wake Up Song погоду делают именно саксофоны, лишь в коде уступая место гитаре Кристинсона, выдающей типично роковый «запил». В то же время такие пьесы, как N192 или Staphylococcus Aureus несут какие-то отзвуки академической традиции, а Swing с его медленным, даже торжественным строем музыки придает композиции неожиданную лиричность. Финишная же Suna Rosa вполне могла бы быть на месте в программе музыки эмбиент.

Такое разнообразие, конечно, мешает поместить стилистику Monoglot на определенную полочку, но это «неудобство» для критиков и журналистов оборачивается привлекательностью для слушателей с самми разными вкусами. Надо добавить, что музыка группы полностью авторская, и девять пьес программы написаны разными людьми – и Кристинсоном (больше других, четыре композиции), и Фильманом, и фон Келером. Разные авторы, разные идеи у каждого – это т оже добавляет интереса к музыке этого коллектива.

© & (p) 2017 Hout Records

9 tks / 37 mins

(Sebastian von Keler , Fabian Willmann – ts; Kristinn Smári Kristinsson – g; Florian Keller – b; Luca Glausen – dr;)

Линк предоставил Kristinn Smári Kristinsson

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Исландия, Швейцария
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн

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