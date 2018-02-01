Nicole Zuraitis - Hive Mind

Не знаю, есть ли у Николь Зурейтис литовские корни, но, взглянув на обложку альбома с ее именем, я сразу вспомнилочень известного в академической музыке литовского дирижера советских времен Альгиса Жюрайтиса. Возможно, и фамилия Николь изначально звучала так же? Так или иначе, но американская джазовая вокалистка Николь Зурейтис родилась в Коннектикуте, сейчас живет в Нью-Йорке и добилась уже заметных успехов. Особо я отметил бы ее второе место на международном конкурсе джазовых вокалистов имени Сары Воэн в 2015 году и победу на конкурсе ASCAP для молодых композиторов имени Херба Альперта в 2014 году. Собственную дискографию она открыла в 2009 году, а представляемый сегодня альбом Hive Mind – уже третий в этой дискографии.
Николь - не просто певица, она автор-исполнитель песен собственного сочинения, и Hive Mind составлен из восьми ее композиций и только двух каверов, выбор которых тоже весьма любопытен: она, к примеру, интерпретирует Jolene от звезды музыки кантри Долли Партон. Я не знаком с предыдущими работами Зурейтис, но, судя по Hive Mind, ослепительная дива с бродвейских подмостков, поражающая всех мощью своего голоса и напором – не ее имидж. Николь ближе доверительные лирические интонации, интимная клубная атмосфера, а ее песни и манера их исполнения скорее вызывают в памяти Джон Митчелл, чем, скажем, Аниту O'Дэй или ту же Сару Воэн.
Поет Николь Зурейтис в основном о любви, потерях и находках, тонкости отношений и умении держать удары судьбы. Тексты ее песен – это настоящая поэзия, а не рифмованные слоганы. Особая и очень личная тема для нее – поддержка людей, страдающих ментальными расстройствами. Ее родной дед много лет страдал от шизофрении, и одна из песен альбома, Episodes, написана Николь в его память. Другая композиция, финальный Shirley’s Waltz, посвящен памяти бабушки певицы, ушедшей из жизни как раз в период работы над альбомом. Особое место занимает в программе Idle с ее глубоким погружением в индийскую традицию. Здесь в записи участвовала индийская вокалистка Нандини Шрикар. Моими личными фаворитами альбома я назвал бы динамичную Inscription с латинским колоритом и почти фанковую по стилистике Sunny Side. В электро-акустическом ансамбле, аккомпанировавшем Зурейтис, наиболее сильное впечатление произвела клавишница Кармен Стааф, да и игра самой Николь на фортепьяно и клавишах заставляет говорить о ней, как не только интересной вокалистке и авторе песен, но и как о незаурядной инструменталистке. Как видите, это очень разносторонний и талантливый человек, и Hive Mind – отличный повод познакомиться с ее творчеством. © & (p) 2017 Dot Time Records 10 tks / 45 mins (Nicole Zuraitis – voc, p, Rhodes; Dan Pugach – dr, perc; Idan Morim – g, effects; Alex Busby Smith – el.b; Carmen Staaf - Wurlitzer, Rhodes; Rich Lamb – org; Nandini Srikar - Carnatic voice;) Линк предоставлен Scott Thompson PR Леонид АУСКЕРН