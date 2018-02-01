Nicole Zuraitis - Hive Mind

Продолжает пополняться бестиарий московского ансамбля Der Finger! Вслед за Драконом и Змеем в нем 27 мая 2017 года появился … Заяц. Вот он, на обложке, как атрибут иллюзионного номера: только что цилиндр был пуст – и вдруг в ...