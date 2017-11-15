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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Norbert Stein Pata Messengers - We Are

стиль:
15.11.2017

Norbert Stein Pata Messengers - We Are
В далеком 1987 году 34-хлетний тогда тенор-саксофонист из Кельна Норберт Штайн выпустил первый альбом на основанном им лейбле Pata Music. Тридцать лет спустя, в 2017-м, каталог лейбла пополнился уже 24-м релизом, полноформатным альбомом под скромным, но емким названием We Are – «Мы». Все эти годы, во всех работах Штайна и в названиях всех коллективов разных форматов, которые он создавал, фигурирует слово Patа. Пата-музыкой называет Норберт Штайн свое творчество вслед за литературным персонажем французского писателя конца ХIХ века Альфреда Жарри доктором Фаустроллем, придумавшим пата-физику – науку, не признающую никакой общепринятой логики и никаких канонов. Пата-музыка Норберта Штайна также отвергает любые творческие границы, и этого принципа Штайн последовательно придерживается все эти годы. Могу говорить об этом с уверенностью, поскольку уже более десяти лет наш сайт знакомит читателей со всеми работами немецкого музыканта.

В преломлении к практике теория пата-музыки воплощается в музыкальные произведения, котрые в большинстве своем можно отнести к новоджазовому авангарду, нередко сближающемуся и с современной академической музыкой и имеющего очень мало общего с американским straight-ahead джазом. Это очень европейская музыка, за которой стоят авангардные поиски модернистов самого разного толка. Не стал исключением и We Are. Альбом не назовешь концептуальным, объединенным общей идеей. Но чуть ли не в каждой из композиций альбома алогичная фриджазовая экспрессивность парадоксально переплетается с лиричным мелодизмом, сложные структурные построения неожиданно переходят в нарочито упрощенные мотивы. Тенор-саксофон Штайна то исследует когда-то существовавшие и погрузившиеся в мировой океан материки (Gondwana & Pangea), то переполняется грустью португальской музыки фаду (El Fado), то обращается к противоположностям (Polarity), то исследует тонкости древнеиндийских религиозно-философских учений (Diatonic Upanishad). Как обычно, все композиции альбома написал сам Норберт Штайн.

Привычный для него формат квартета сохранен и в этой работе, однако, состав Pata Messengers несколько изменился. На этот раз тенор-саксофону лидера ассистирует классическое джазовое фортепьянное трио: к работавшим в двух последних альбомах со Штайном басисту Йоше Детцу и ударнику Этьену Ниллесену добавился пианист Филип Зубек. Таким образом, электрогитару из все тех же двух последних альбомов Das Karussell и Friends & Dragons сменило акустическое фортепьяно. Но, несмотря на смену некоторых красок в палитре мастера, дух пата-музыки Норберта Штайна остался тем же, дух поиска, нонконформизма и впечатляющей креативности.

© & (p) 2017 Pata Music

9 tks / 47 mins

(Norbert Stein – ts; Philip Zoubek – p; Joscha Oetz – b; Etienne Nillesen – prepared snare dr, cymbals;)

Диск предоставил Norbert Stein

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Германия
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