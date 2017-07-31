Вначале было… Нет, это в Книге Книг вначале было Слово, а в представляемом сегодня проекте вначале была музыка. Басист и композитор из французского города Монтобан Дмитрий Токарев в 2016 году сочинил музыку для танцевального спектакля хореографа Элен Дарроман The Path of Exils. В виде одноименного альбома Токарев издал ее в рамках своего проекта N.O.I.R. Я прослушал этот альбом, и он понравился мне эмоциональностью, сдержанно-печальным строем музыки, судя по названию спектакля, соответствующим его тематике – "Тропы Изгнаний." Наверное, и спектакль у Элен Дарроман на музыку Токарева получился. А понравился альбом не только мне. Сильное впечатление произвел он и на поэта и музыканта из израильского города Тель-Авив Бориса Штерна. Причем, настолько сильное, что Борис, отобрав три композиции Дмитрия, сочинил к ним стихи (или нашел в ранее написанном строки, которые удачно ложились бы на эту музыку). Так, совсем недавно, в июне 2017 года, появился совместный мини-альбом Токарева и Штерна под предложенным Борисом названием Don't Tell Me Who I am и зажил своей, независимой от первоисточника, жизнью.
А строки на музыку легли действительно удачно. Речь–то ведь идет не о песенном, а о синтетическом жанре: музыка + поэзия. Сколько довелось слушать подобных проектов, где того самого «плюса» не получалось! Музыка и поэзия существовали сами по себе, а иногда и диссонировали друг другу, выдавая искусственность, нарочитость такого объединения, и результатом такого «плюса» являлся явный «минус». Не часто, но были и удачи, как, скажем в альбоме того же Штерна "Момент потерянной эйфории", который довелось рецензировать для нашего сайта. Настоящий синтез произошел и здесь. Тревога и печаль музыки нашли отражение в стихах. О чем они? Это слишком тонкая материя, чтобы ждать однозначного ответа. О чувствах, эмоциях, ожиданиях, разочарованиях, о жизни, которая неумолимо течет по своим законам… И в унисон стихам, которые читает Борис, вдруг обретя дополнительные свойства, зазвучала и музыка Дмитрия. По принципам организации звукового пространства этот альбом схож с уже рецензировавшемся на сайте другим альбомом проекта N.O.I.R. – Cheerless Pictures. И здесь основной фон звуковой картины – электронно-синтезаторный с использованием разнообразных эффектов. Акустику – в широком диапазоне от фортепьяно и гитары до этнической перкуссии – Дмитрий наносит на этот фон тонкими, но точными мазками. Но и синтезаторы автор держит под строгим контролем, эффектов ради эффекта тут нет, все подчинено общей идее и работает на нее. В короткий, чуть больше десяти минут звучания, EP-диск вложено мысли и чувства столько, что порой их бывает поменьше в полуторачасовом опусе.
Остается раскрыть «секрет Полишинеля» - у француза Токарева и израильтянина Штерна общие, белорусские корни. Они оба минчане, и даже приятельствовали до того, как жизнь развела Дмитрия и Бориса по разным странам. Впрочем, прошедшее время я тут, кажется, употребил не слишком удачно: с полу-строки и с полу-ноты они и сейчас прекрасно понимают друг друга – иначе вряд ли Don't Tell Me Who I am приобрел бы столь цельный облик.
P.S. "Первоисточник", The Path of Exils, можно найти здесь: