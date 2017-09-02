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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Mike Penny & his Moonshiners - Rock Me Daddy-O

стиль:
02.09.2017

Mike Penny & his Moonshiners - Rock Me Daddy-O
Группе Mike Penny & his Moonshiners в этом году исполняется десять лет. И все эти годы Майк Пенни и его команда верны одной стилистике: они играют смесь буги, кантри-энд-вестерн, раннего рок-н-ролла и даже раннего ритм-энд-блюза, тонко и талантливо стилизуя американскую музыку 40-х – 50-х годов. Только делают они это не в Штатах, а по другую сторону Атлантики – в Германии. Слушать Mike Penny & his Moonshiners трудно, я убедился в этом по их новому, третьему по счету альбому Rock Me Daddy-O. В смысле – трудно слушать спокойно, потому что две трети песен из этого альбома на двенадцать треков неудержимо тянут из уютного кресла: ноги начинают ритмично подергиваться, рука, вместо того чтобы мирно лежать на компьютерной мыши, начинает по ней настукивать вроде бы простой, но такой зажигательный ритм! Неудивительно, что Mike Penny & his Moonshiners – желанные гости на многих европейских фестивалях, а их выступления превращаются в стильные шоу.

Стиль пронизывает всю деятельность Пенни и его коллег. Они играют на аутентичных инструментах, они одеваются, как истинные хиллбилли. Взгляните на внешность Майка Пенни, изображенного на обложке Rock Me Daddy-O: да, вот такой он простой парень, труженик, работяга. Свой образ в том же духе и у остальных четверых участников группы. Правда, чуть выбивается из общего ряда пианист Томас «Пиано» Шульце: его широкополая шляпа в сочетании с длинными волосами и бородкой клинышком напомнила мне скорее не жителя Аппалачей, а капитана королевских мушкетеров де Тревиля из классического романа Дюма. Впрочем, это частности, давайте перейдем к музыке.

Наряду с собственными композициями, в программе альбома есть и несколько каверов: Creep (от Radiohead) и 18 Miles to Memphis (от Stray Cats). Но в интерпретации Mike Penny & his Moonshiners они органично вписываются в основной блок песен, удачно сочетающих ретро-стилизацию и современный звук. Несколько необычно в контексте программы выглядит, пожалуй, только одна песня: Dust, напоминающая скорее рок-балладу, которую, впрочем, тоже очень приятно слушать. Ну, а про эффект прослушивания таких треков, как Rompin’ And Stompin’, Diggin' The Boogie или Daddy O Rock я уже писал выше. Незаменимая музыка для вечеринки с танцами! Испробуйте на себе!

© & (p) 2017 Rhythm Bomb Records

12 tks / 39 mins

(Mike Penny – voc, el.g; Rick Ramsey – lap steel g, banjo; Thomas Piano Schultze – p; Dirk Hoeseler – dr; Albert Ricken – b;)

Линк предоставил Ralph Braband, Rockstar Records

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
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