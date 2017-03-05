Money & The Man - Riddles

Money & The Man – голландский дуэт, играющий в стиле гараж-блюз. Если вам не слишком понятен этот термин, возьмите блюз-рок, смешайте его с панком – и вы получите искомое. Существует этот дуэт с 2013 года. Его создали школьные приятели из городка Золле, гитарист и певец Хенк Весселинк и ударник Имте Кекек, после того, как удачно отджемовали вместе на одной вечеринке. Как Money & The Man они уже выпустили в ноябре 2016 года дебютный ЕР The World Is Burning, очень много концертируют по своей стране, выступают на фестивалях и проникли даже на национальное радио. Riddles – их второй ЕР, выпускаемый 10 марта амстердамским лейблом с оригинальным названием TCBYML: эта аббревиатура расшифровывается, как This Can Be Your Music Label. Точнее говоря, непосредственно изданием занимался существующий с 2016 года суб-лейбл этой компании Bert, созданный специально для поддержки отечественных исполнителей.
То, что в основе музыки Хенка и Имте лежит блюз, сомнений не вызывает: блюзовая схема очень четко прослеживается в структуре любой из их композиций. Но это блюз электрифицированный, блюз очень громкий и блюз с выраженным социальным месседжем в текстах и роковыми акцентами в музыке. В страсти и энергетике исполнения Money & The Man чудится даже что-то хендриксовское, хотя, конечно, если говорить об инструментальной технике исполнения, тут подобные сравнения явно неуместны. Музыка дуэта может прийтись по вкусу поклонникам таких команд, как The Black Keys или Queens of the Stone Age, у которых присутствует тот же эмоциональный пафос вкупе с сырым звучанием.
Наиболее интересной в этом мини-альбоме мне показалась титульная композиция: самая длинная и с самой сложной структурой. Хорош и «медляк» Once Was A Man, выпущенный также в виде сингла. Особенно в этой вещи слышны несомненные достоинства голоса Весселинка: характерный роковый вокал с нервными отчаянными интонациями. При обилии на рынке разнообразной электронной музыки гараж-блюз от Money & The Man выглядит прямой и жесткой альтернативой. Судя по успехам группы, такая альтернатива находит поддержку в Голландии. Посмотрим, как будет принят их новый ЕР. Мне не доводилось слушать первенца, но Riddles показался весьма симпатичным.(с) 2017 Bert - TCBYML
5 tks / 21 mins
(Henk Wesselink – g, voc; Ymte Koekkoek – dr;)
Линк предоставлен TCBYMLЛеонид Аускерн