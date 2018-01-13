Nona Hendryx & Gary Lucas - The World of Captain Beefheart

Уже только от взгляда на обложку этого альбома в мозгу проносится стайка восклицательных знаков. Я имею ввиду не особенности оформления (тут, на мой взгляд, выдающихся достоинств не наблюдается), а то, что на ней написано. Кэптейн Бифхарт (он же Дон ван Влит (1941-2010) – американский гитарист, певец, композитор, лидер группы Captain Beefheart & The Magic Band, а в последние тридцать лет жизни – отошедший от музыки художник, никогда не мог похвастаться успехами в хит-парадах, но зато сегодня его имя можно найти в любой рок-энциклопедии. Как и его друг Фрэнк Заппа, он оказал огромное влияние на многие последующие поколения музыкантов, развивших его идеи в области экспериментальной рок-музыки и блюз-рока. Гэри Лукас (р.1952), гитарист столь же легенданый, сколь и универсальный, сотрудничал с Леонардом Бернстайном и Лу Ридом, Алленом Гинзбергом и Брайаном Ферри, Патти Смит и Джеффом Бакли, а. с другой стороны, - с Ловано, Либмэном, Зорном, Суоллоу и другими звездами джаза. Лукас еще успел принять участие и в записи двух последних альбомов самого Кэптейна Бифхарта, будучи членом его Magic Band в 1980-82 г.г. Нона Хендрикс (р.1944) – имя, не менее легендарное. Она входила в известное вокальное фанк-соул трио Labelle, а позднее поучаствовала в экспериментах «новой волны», сотрудничая с Talking Heads. Наконец, порадовала новая встреча с лейблом Knitting Factory, чьи диски с музыкой нью-йоркского даунтауна «Jazz-Квадрат» активно обозревал в конце 90-х – начале нулевых годов.
Хендрикс и Лукас относятся к давним поклонникам и пропагандистам творчества Кэптейна Бифхарта. Пару лет назад они приняли участие в большом концерте-трибьюте в его честь вместе с амстердамским филармоническим оркестром Metropole Orchestra (Бифхарт гордился своими голландскими корнями и добавил к своему имени характерную голландскую приставку “ван», чтобы подчеркнуть этот факт). Новый, уже студийный трибьют-альбом записывался в нью-йоркской сатудии Eastside Sound, а диск поступил в прдажу в ноябре 2017 года. В его записи принимали участие также клавишник Джордан Шапиро, игравший в ансамбле Гэри Лукаса Gods and Monsters, ударник Ричард Дворкин и басист Джесси Краков, ставший сопродюсером Лукаса в этом проекте.
В альбом вошло 12 композиций из разных альбомов Кэптейна Бифхарта, изданных в самое его плодотворное десятилетие – с конца 60-х до конца 70-х годов. Одна их них, Suction Prints, - чисто инструментальная, где Лукас нагядно продемонстрировал, почему он входит в когорту самых знаменитых гитаристов, а остальные – с вокалом Ноны Хендрикс. Особенно мощно и сочно ее голос звучит в блюз-роковых треках, таких, как Sun Zoom Spark, Sure 'Nuff 'N Yes I Do (по-моему, жемчужина альбома) и When It Blows Its Stacks. С годами ее голос практически ничего не утратил, блюз просто в крови у этой певицы, и, слушая альбом, я иногда грустно думал, что и Джэнис Джоплин могда бы так петь сегодня, доживи она до наших дней… Не менее интересны и композиции другой группы, олицетворяющие экспериментальное направление творчества Бифхарта. Тут упомяну прежде всего три минуты отменной психоделии в The Smithsonian Institute Blues (Or The Big Dig). Но в целом, независимо от настроения конкретной песни, альбом слушается на одном дыхании. Настоятельно рекомендую всем поклонникам классического рока и блюз-рока.
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