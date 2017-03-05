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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

MUMPS - A Matter Of Taste

стиль:
05.03.2017

MUMPS - A Matter Of Taste
Редкий алмаз извлекла из своих каталогов знаменитая немецкая компания MPS Records из Швацвальда для очередного сетевого переиздания 10 марта 2017 года.

Дело в том, что MUMPS – проект «одноразовый». В 1977 году, почти ровно сорок лет назад, так назвали свою совместную запись выдающийся немецкий джазовый тромбонист Альберт Мангельсдорф и англо-американское трио The Trio во главе с не менее известным британским мультиинструменталистом Джоном Сермэном. В дискографии каждого из участников этой записи вы найдете A Matter Of Taste, а вот отдельно материалы о коллективе MUMPS- вряд ли. Для музыкантов эта работа осталась случайным, но ярким пересечением творческих путей, оставившим веховой камень под названием «Дело вкуса». Продолжения проект MUMPS по разным причинам не получил, но альбом A Matter Of Taste вышел просто замечательным.

Сегодня из четырех участников записи в живых осталось двое: Сермэн и Филлипс, Мартин умер через три года после записи альбома, в 80-м, а Мангельсдорфа не стало уже в новом веке. Тогда же, в 77-м, немецкий виртуоз тромбона был одним лидеров нового джаза, успещно претворявшим в жизнь свои технические новинки в игре на любимом инструменте – идеи мультифонии. The Trio образовалось в 1969 году. 25-летний Сермэн объединился с двумя талантливыми американскими музыкантами, пребравшимися в Европу – басистом Барре Филипсом и ударником Стью Мартином. На протяжениии следующего десятилетия виртуозность исполнения, обилие новых идей и модное использование синтезаторов сделало этот состав одним из законодателей мод европейского фри-джаза. The Trio тоже просуществовало недолго, а после его распада наиболее громкой оказалась карьера британца, ставшего завсегдатаем в каталогах другой знаменитой немецкой фирмы – ЕСМ.

В A Matter Of Taste Сермэн помимо баритон-саксофона, сопрано-саксофона и бас-кларнета играет также на клавишных, а Мангельсдорф, тоже неожиданно, помимо тромбона эпизодически использует и гитару. Альбом запоминается захватывающими совместными импровизациями духовых двух лидеров, когда голос мангельдорфовского тромбона то сливается почти в унисон с низкоголосыми баритон-саксом или бас-кларнетом Сермэна, то контрастно противопоставляется высокому чистому звучанию его же сопрано-саксофона. Филипс и Мартин безусловно не ограничены при этом ассистирпованием лидерам-духовикам, а весьма эффектно ведут свои партии, превращая каждую пьесу в образчик коллективной и весьма креативной импровизации. Мартин еще и отметился вступительным соло на ударных в But The Accordion Stays. Последняя пьеса вместе с Sparrow Knows показались мне самыми интересными моментами альбома благодаря квазифолковым интонациями в сочетании с электрифицированным авангардным джазом. Альбом ничуть не устарел и сегодня звучит так же свежо и интересно, как и в дни своего появления в качестве LP.

© 2017 / 1977 MPS Records
7 tks / 40 mins
(John Surman – bars, ss, bass cl, p, synth; Barre Phillips – b, voice; Stu Martin – dr, perc, synth; Albert Mangelsdorff – tb, g, voice;)
Линк предоставил Steffen Mayer, Herzog Promotion

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Великобритания, Германия, США
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