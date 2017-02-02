Carol Morgan - Post Cool Vol. 1

Два города сыграли особую роль в жизни американки Кэрол Морган – Хьюстон и Нью-Йорк. В Техасе она родилась, а в Нью-Йорке, где она живет и работает сейчас, Кэрол окончила престижную Juilliard School. Сегодня Кэрол – уважаемый и известный в джазовом мире трубач, композитор, бэнд-лидер, педагог. В ее персональной дискографии числится на сегодняшний день шесть альбомов, самым успешным из которых был Blue Glass Music, изданный в 2011 году. Тремя годами ранее Морган выпустила своеобразный учебник импровизации - The Practicing Improviser. Кэрол Морган участвует сразу в нескольких проектах: играет с трио, квартетом и в других ансамблях.
В формате квартета, с участием тенор-саксофониста Джоэла Фрама, басиста Мартина Уинда и ударника Мэтта Уилсона, был записан и ее новый альбом Post Cool Vol. 1. Название альбома, как мне кажется, обыгрывает уже привычный в джазовой критике термин пост-боп и обращено к другому популярному в годы расцвета бопа стилю – кул-джазу. Возможно, тут есть и дань уважения одному из создателей стиля кул во времена оны, великому трубачу и композитору Майлсу Дэвису, творчество которого во многом служит образцом для Кэрол Морган.
Правда, я не назвал бы манеру игры Морган «чисто дэвисовской». В ней можно угадать влияние и других больших трубачей джаза, но, в любом случае, это вполне сложившийся мастер с индивидуальным стилем игры. Кроме того, Кэрол – подлинный лидер своего квартета, который ценит прежде всего ансамблевый звук, но предоставляет широкое поле для импровизационного взаимодействия всем коллегам. Уже в стартовой композиции Strollin’ очень эффектно взаимодействует она с басистом Уиндом, а следующая пьеса A Night In Tunisia доставляет большое удовольствие игрой обоих духовиков – и Морган, и Фрама. Кстати, отмечу, что мне очень понравились обе интерпретации Кэрол очень известных джазовых стандартов: A Night In Tunisia и Autumn Leaves. Каждую из них Морган сумела творчески переосмыслить и придать совершенно обновленный шарм многократно исполнявшимся пьесам. Думаю, Диззи Гиллеспи, автор оригинальной композиции, остался бы доволен, услышав свою тему в версии Кэрол Морган. Хотелось бы отметить и композицию On A Misty Night, превратившуюся в парад индивидуального мастерства каждого из участников квартета. Вообще же, при небольшом объеме программы, здесь много настоящего интеллектуального джаза (что и роднит музыку квартета со стилистикой кул), много креативности и много позитивной энергетики. Стоит послушать! © 2017 Carol Morgan
6 tks / 39 mins
(Carol Morgan – tp; Joel Frahm – ts; Martin Wind – b; Matt Wilson – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид Аускерн