Carol Morgan - Post Cool Vol. 1

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Carol Morgan - Post Cool Vol. 1

стиль:
02.02.2017

Carol Morgan - Post Cool Vol. 1
Два города сыграли особую роль в жизни американки Кэрол Морган – Хьюстон и Нью-Йорк. В Техасе она родилась, а в Нью-Йорке, где она живет и работает сейчас, Кэрол окончила престижную Juilliard School. Сегодня Кэрол – уважаемый и известный в джазовом мире трубач, композитор, бэнд-лидер, педагог. В ее персональной дискографии числится на сегодняшний день шесть альбомов, самым успешным из которых был Blue Glass Music, изданный в 2011 году. Тремя годами ранее Морган выпустила своеобразный учебник импровизации - The Practicing Improviser. Кэрол Морган участвует сразу в нескольких проектах: играет с трио, квартетом и в других ансамблях.

В формате квартета, с участием тенор-саксофониста Джоэла Фрама, басиста Мартина Уинда и ударника Мэтта Уилсона, был записан и ее новый альбом Post Cool Vol. 1. Название альбома, как мне кажется, обыгрывает уже привычный в джазовой критике термин пост-боп и обращено к другому популярному в годы расцвета бопа стилю – кул-джазу. Возможно, тут есть и дань уважения одному из создателей стиля кул во времена оны, великому трубачу и композитору Майлсу Дэвису, творчество которого во многом служит образцом для Кэрол Морган.

Правда, я не назвал бы манеру игры Морган «чисто дэвисовской». В ней можно угадать влияние и других больших трубачей джаза, но, в любом случае, это вполне сложившийся мастер с индивидуальным стилем игры. Кроме того, Кэрол – подлинный лидер своего квартета, который ценит прежде всего ансамблевый звук, но предоставляет широкое поле для импровизационного взаимодействия всем коллегам. Уже в стартовой композиции Strollin’ очень эффектно взаимодействует она с басистом Уиндом, а следующая пьеса A Night In Tunisia доставляет большое удовольствие игрой обоих духовиков – и Морган, и Фрама. Кстати, отмечу, что мне очень понравились обе интерпретации Кэрол очень известных джазовых стандартов: A Night In Tunisia и Autumn Leaves. Каждую из них Морган сумела творчески переосмыслить и придать совершенно обновленный шарм многократно исполнявшимся пьесам. Думаю, Диззи Гиллеспи, автор оригинальной композиции, остался бы доволен, услышав свою тему в версии Кэрол Морган. Хотелось бы отметить и композицию On A Misty Night, превратившуюся в парад индивидуального мастерства каждого из участников квартета. Вообще же, при небольшом объеме программы, здесь много настоящего интеллектуального джаза (что и роднит музыку квартета со стилистикой кул), много креативности и много позитивной энергетики. Стоит послушать!

© 2017 Carol Morgan
6 tks / 39 mins
(Carol Morgan – tp; Joel Frahm – ts; Martin Wind – b; Matt Wilson – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
David Wise - Till They Lay Me Down Doug Monro & La Pompe Attack - The Harry Warren Songbook Frank Kohl Quartet - Rising Tide Howard Johnson And Gravity - Testimony
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com