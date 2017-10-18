Francesco Buzzurro / Richard Smith - Heart Of The Emigrants

Этот диск предназначен для любителей гитары. Но гитарная музыка бывает очень разной: есть блистательный цыганский свинг Джанго Рейнхардта, есть философичный джаз Джима Холла, есть волшебство блюзовой «Люсили» Би Би Кинга, есть классическое фламенко Пако де Люсии, наконец, есть электрический блюз-рок гениального Джими Хендрикса. Музыка представляемого сегодня альбома Heart Of The Emigrants от гитарного дуэта Франческо Бузурро – Ричард Смит дает иной оттенок бесконечной красоты гитарного звука.
Сицилиец Франческо Бузурро и калифорниец Ричард Смит давно и успешно выступают в акустическом дуэте, гастролируют по США и Европе. Оба они не только прекрасные мастера гитары, но и талантливые педагоги, оба обладатели многих престижных наград. В своем совместном творчестве Бузурро и Смит ищут пути соединения элементов академической музыки, джаза и поп-музыки. Все это есть и в их новом альбоме Heart Of The Emigrants. Не знаю, почему музыканты назвали один из треков своего альбома и весь альбом в целом именно так. Возможно, Франческо и Ричард вспомнили, что Америка – это страна эмигрантов, а среди них очень много итальянцев. Я, во всяком случае, прочитал этот месседж именно так.
В целом же программа альбома очень разнообразна. Открывает ее известнейшая тема Mambo Italiano, а закрывает не менее известная композиция Beatles Day Tripper. Есть здесь и вариант для двух гитар всемирно известной духовной мелодии Amazing Grace. А «в промежутках» дуэт представляет самые разнообразные собственные композиции - от лиричной баллады Intimato до оджазованной тарантеллы Taranta Funk. Самой романтичной же пьесой альбома я назвал бы Tango, Fire and Sea.
Если примерять к работе дуэта джазовые мерки, то Heart Of The Emigrants можно отнести к smooth-джазу. Но независимо от определений, это очень позитивная музыка, которая таит в себе много добрых эмоций. Ее будет приятно слушать и в автомобиле, и в уютном домашнем кресле, где смаковать тонкости игры Франческо и Ричарда, конечно, удобнее. 2017 Chillharmonic Media 10 tks / 44 mins (Francesco Buzzurro, Richard Smith – g; with Adam Del Monte (tk 4);) Линк предоставил August Forte, NoVo Management and Publicity Леонид Аускерн