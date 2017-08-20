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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Dave Askren / Jeff Benedict - Come Together

стиль:
20.08.2017

Dave Askren / Jeff Benedict - Come Together
Для гитариста Дэйва Аскрина и саксофониста Джеффа Бенедикта Come Together - это уже второй совместный альбом в исполнении возглавляемого ими совместно квартета после записанного несколько лет назад It's All About The Groove. Правда, на сей раз они изменили состав своего коллектива, пригласив в него органиста Джо Бэгга и ударника Пола Ромэна. Оба лидера квартета слывут универсалами. Аскрин наряду с альбомом-трибьютом Биллу Эвансу выпускал и работы в духе латинского джаза, а Бенедикт играл с такими разными людьми, как Дэйв Брубек, Фил Вудс и Тошико Акиоши. Есть у него, кстати, и четыре награды разных лет от такого авторитетного издания, как DownBeat.

Но все же вместе они больше всего любят исполнять музыку, вышедшую из раннего фьюжн и фанка, о чем очень красноречиво говорит название их предыдущей работы. Сочный грув – это то, на чем Аскрин и Бенедикт строят большинство своих композиций и в новом альбоме. Его название тоже в известном смысле говорящее. Да, вы правильно подумали, Дэйв и Джефф имеют ввиду знаменитый хит Леннона и МакКартни Come Together. Как пишет в liner notes к альбому Бенедикт, Дэйв Аскрин предложил свою версию классической композиции в размере 7/4, и музыканты опасались, удастся ли им справиться с ней, но в итоге запись прошла с первой же попытки. Знакомство с титульным треком позволяет сказать, что американским музыкантом действительно удалось соединить здесь уважение к оригиналу с подлинно джазовой обработкой. А уже первая композиция альбома, Cheese Grits, отражающая любовь Бенедикта к музыке Стенли Тьюрентайна, сразу же демонстрирует качественное изменение саунда квартета. В обновленном составе, с весьма активным хэммонд-органом Джо Бэгга, музыка приобрела черты, близкие к органным трио Джимми Смита, хотя, конечно, и гитара Аскрина, и саксофон Бенедикта придают сугубо индивидуальный характер их звучанию.

Это относится как к собственным композициям лидеров, так и к каверам, среди которых нашлось место и пьесам классиков уже не рок-музыки, а джаза – Майлсу Дэвису (Nardis) и Джону Колтрейну (Moment’s Notice). Из собственных вещей лидеров отмечу еще сделанную с большим искусством в легких игривых карибских ритмах пьесу Pineapple Head. И, конечно, особо надо отметить забавный эпизод, связанный с финальной пьесой Deed I Bu, написанной ударником Полом Ромэном на основе старого и многократно исполнявшегося стандарта Deed I Do с включением в ткань композиции … транскрипции голоса своего любимого попугая. В целом же, обыгрывая название альбома, можно сказать, что «отправляться вместе» (Come Together) с музыкой квартета Аскрина и Бенедикта можно в любое путешествие – скучно не будет!

2017 Tapestry Records

10 tks / 60 mins

(Dave Askren – g; Jeff Benedict – saxes; Joe Bagg – org; Paul Romaine – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим, фьюжн
страна
США
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