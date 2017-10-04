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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Vandivier - Under One Roof

стиль:
04.10.2017

Vandivier - Under One Roof
Vandivier – один из проектов гитариста из Сан-Франциско Рика Вандивье, гитарное трио с ударником Лоркой Хартом и басистом Дэном Роббинсом. Есть у него и еще один проект, Primary Colors, с вокалистом Нейтом Прюиттом, в рамках которого Рик выпустил несколько альбомов. А вообще Вандивье – опытный и уважаемый в своих краях музыкант и педагог, чья карьера длится уже три с половиной десятка лет. Родом он из штата Огайо, учился бостонском колледже в Беркли, в университете Сан-Хосе и даже брал частные уроки у самого Пэта Мэтини. Рик Вандивье выступал на многих престижных площадках на родине и принимал участие в целом ряде европейских джазовых фестивалей.

Играет он очень естественно, без вычурности и аффектации, но на редкость душевно. Мне кажется, его гитару приятно слушать любому человеку, независимо от его приверженности к тому или иному джазовому стилю или вообще к джазу. Возможно, такое ощущение создает атмосфера во многом тематически объединенного одной идеей альбома. Under One Roof в переводе означает «Под одной крышей», и Рик Вандивье имеет ввиду крышу своего родного дома, свою семью, самых близких ему людей, живых и ушедших. Именно поэтому музыка альбома несет в себе столько положительных эмоций и искренней любви, которыми Вандивье готов поделиться со слушателями, дабы и они вспомнили свои родные очаги и их тепло.

Здесь есть композиции, посвященные любимой жене Рика, его сыновьям, природе родных мест. Отдельные композиции Вандивье посвятил и памяти своего отца (The Salty Taste of You) и брата (Elegy for my Brother). Естественно, что большинство пьес альбома сделаны в медленном и среднем темпе, но есть и исключения, вроде более жесткой и ритмичной And So I Said, где Рик, чья гитара безраздельно царит в этом альбоме, дал возможность сыграть большое соло и ударнику Харту. Интонации рока появляются и в композиции Luscious, где к трио присоединяется еще один гитарист, Кенни Корсо. Наконец, есть в альбоме и два кавера. В своих аранжировках Рик исполняет очень известные вещи - Come Together Леннона и МакКартни и You’d Be So Nice to Come Home To Коула Портера. Обе версии мне показались столь же приятными, как и альбом в целом, который можно порекомендовать практически любому поклоннику музыки и … семейных ценностей.

© 2017 Avatar Productions

10 tks / 53 mins

(Rick Vandivier – g; Dan Robbins – b; Lorca Hart – dr; Kenny Corso – g (tk 6);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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