Thot - Fleuve

На обратной стороне обложки этого альбома помещена цитата из Бертольда Брехта: «Реку, которая бурным течением сметает все на своем пути, называют своенравной. Но почему-то никто не называет своенравными берега, ограничивающие ее разлив». Fleuve, «река» в перводе с французского, - так называется и весь альбом. Символично, что его записали музыканты, работающие в Брюсселе, столице объединенной Европы. Бельгийский ансамбль Thot посвятил эту работу Европе, Fleuve – своеобразная сюита, каждая часть которой посвящена европейским рекам, древним естественным торговым путям, соединяющим самые отдаленные уголки континента.
Среди девяти пьес альбома есть «Одра» и «Влтава», «Рейн» и «Дунай». Есть «Волга» и есть озадачившая меня поначалу «Самара». Самара, конечно, стоит на Волге, но все-таки это город, а не водный путь. Недолгий поиск в Сети разрешил недоразумение: оказывается Samara - это еше и античное название текушей по территории Бельгии реки Самбры. А заканчивается альбом композицией Bosphore – логичное завершение темы: имеено здесь заканчивался проходящий через всю Европу древний водный путь «из варяг в греки».
Ансамбль Thot, возглавляемый Грегуапом Фрэем, имеет за плечами десятилетнюю историю и несколько ранее выпущенных альбомов. Играет он в стиле, который критики чаще всего именнуют пост-рок или пост-индастриэл. Основу звучания группы составляет комбинация жесткого инструментального, насыщенного электроникой диалога гитары, баса и ударных с вкраплениями акустических инструментов и лидирующего мужского вокала (сам Грегуар Фрэй) при поддержке женского голоса Ариель Монс. Большинство пьес Fleuve отличаются динамичным исполнением, хотя порой, как в первой части пьесы Rhone, музыканты позволяют себе и более атмосферичный подход. Иногда звучание Thot оказывается очень близким к прог-року, например, в такой композиции, как Duna или настоящий прог-роковый эпик, тринадцатиминутный Bosphore, где возникают вдобавок и этнические мотивы – на мой вкус, лучшая композиция этого концептуального альбома. Разумеется, я сужу о Fleuve, сидя в «джазовом окопе»: как-никак, это основное направление нашего сайта. Уверен, что в рок-изданиях увидят достоинства и недостатки альбома с иной точки зрения. Но с позиций jazzquad.ru, новый альбом Thot способен увлечь своей идеей и мастерством исполнения в первую очередь тех, кто ценит в музыке мысль и импровизационное начало, присущие лучшим образцам прог-рока. © & (p) 2017 Weyrd Son Records 9 tks / 53 mins (Gregoire Fray – g, lead voc, p; Gil Chevigne – dr, perc; Dimitri Lannello – bass synth; Arielle Moens – voc; Samuel Theze – cl (tks 4,5,9); Claudia Chiaramonte (tk 9), Frederique Rochette (tk 7) – voc; Catherine Graindorge – vi (tk 9);) Диск предоставлен Julien Fernandez, Five Roses Press Леонид Аускерн