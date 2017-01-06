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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

The Three Sounds Featuring Gene Harris - Groovin' Hard: Live at the Penthouse 1964 – 1968

стиль:
06.01.2017

The Three Sounds Featuring Gene Harris - Groovin' Hard: Live at the Penthouse 1964 – 1968
Resonance Records из Беверли Хиллз, Калифорния умеет извлекать из темных непрозрачных вод Реки Времени настоящие жемчужины – не издававшиеся ранее записи больших музыкантов. Труд «дайверов»-искателей этого лейбла заслуживает порой самых высоких оценок, как это было в 2015-м с получившим Грэмми альбомом Колтрейна Offering: Live at Temple University. В январе 17-го Resonance представляет широкой публике очередную свою «добычу» - альбом трио Джина Харриса Groovin' Hard: Live at the Penthouse 1964 – 1968.

История его появления интересна сама по себе. Шеф лейбла Джордж Клэбин и его правая рука, продюсер Зев Фельдман, всегда были поклонниками творчества пианиста Джина Харриса (1933-2000) и его трио The Three Sounds с участием Энди Симпкинса и Билла Дауди. Харриса многие почитают, как яркого представителя так называемого соул-джаза. С середины 50-х и до конца 60-х он был невероятно популярен, достаточно сказать, что на рубеде десятилетий он был самым успешным артистом такого лейбла, как Blue Note, да и позже записывался на ведущих джазовых фирмах. Если вспомнить историю джазового фортепьяно, то имя Харриса органично вписывается в цепочку имен, где есть и Фэтс Уоллер, и Эрролл Гарнер, и Оскар Питерсон, а его музыка в свою очередь стала источником вдохновения, скажем, для Монти Александера и Бенни Грина. Харрис оставил обширную дискографию, но, усилиями Resonance Records, она уже дважды на протяжении нулевых годов ХХI века пополнялась его лондонскими записями, а новый диск ведет нас в Сиэттл.

Именно там в шестидесятые годы Харрис много играл в известном местном клубе Penthouse. Как оказалось в результате розысков Клэбина и Фельдмана, его трио The Three Sounds много записывал на клубных концертах и использовал эти записи в своих программах местный энтузиаст джаза и радиоведущий Джим Уилки. Записи у него сохранились, и ход дальнейших событий, уже вполне понятный, привел в результате к появлению Groovin' Hard: Live at the Penthouse 1964 – 1968.

Десять треков разных лет, объединенных в этой программе, позволяют услышать и собственные композиции The Three Sounds (как замечательно Харрис с партнерами играют Blue Genes!), и популярные хиты (например, The Shadow of Your Smile Манделя / Уэбстера), и композиции коллег (Bluesette Тутса Тилеманса или A.M. Blues Рэя Брауна). Кстати, четыре трека из этой программы ранее никогда не появлялись ни на одном альбоме The Three Sounds. Но что бы ни играл Харрис, всегда можно почувствовать отличительную особенность его стиля: джаз в его варианте густо пропитан блюзом, иногда – буги. Тем и симпатична музыка The Three Sounds, тем она и хнаменита. Стоит послушать!

© & (p) 2017 Resonance Records
10 tks / 52 mins
(Gene Harris – p; Andy Simpkins – b; Bill Dowdy – dr;)
Линк предоставлен hubtone PR

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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