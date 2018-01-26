Voluptas Mors - Imagination

Билл О’Конелл (р.1953) – опытнейший джазовый пианист из Нью-Йорка, работавший за свою долгую карьеру с очень многими из тех, кто составляет джазовую элиту. Это и Сонни Роллинс, и Чет Бейкер, и Гато Барбиери. Но особенно ...