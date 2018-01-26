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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Voluptas Mors - Imagination

стиль:
26.01.2018

Voluptas Mors - Imagination
Яркая, «кислотных» тонов, обложка альбома Imagination сразу привлекает внимание. Мимо музыки записавшего его дуэта из Барселоны Voluptas Mors также трудно пройти равнодушно. По сути, она лежит вне основных магистралей, по которым путешествует наш сайт, но иногда бывает весьма любопытно послушать, и что делается «по соседству». А соседство – достаточно близкое. Основа звучания Voluptas Mors – электронная, музыка эта словно только что вышла из модного танц-клуба (или направляется туда), но практически у каждой из восьми композиций каталонцев, составивших альбом Imagination, есть свое узнаваемое лицо, есть индивидуальность, есть клубок сплетенных в причудливых комбинациях элементов трип-хопа, даунтемпо и ню-джаза, что делает музыку Voluptas Mors весьма привлекательное не только для танцев, но и для более внимательного прослушивания.

Дуэт Voluptas Mors составляют Рамон и Лаура. Образовался этот коллектив в начале 2017 года. Альбом Imagination появился в декаьре, но это уже – внимание! – четвертый по счету альбом Voluptas Mors! Беспрецедентная скорострельность! Я с таким феноменом встречаюсь впервые. Остается добавить, что в момент, когда пишутся эти строки, в Сети уже во всю анонсируется следующий, пятый альбом группы, которые резвые «повара» из Барселоны успели «испечь» в январе 2018 года. Как надолго хватит творческих идей у группы при такой интенсивности, сказать не могу, но пока, судя по Imagination, с креативностью дела обстоят неплохо.

Первая половина альбома, начиная со стартовой I Love You и до I Trust You, - это чрезвычайно ритмичные, быстрые, электронно-техно-фанковые композиции, в которых вокал только усиливает очень метко бьющий, как в ноги, так и в голову, эффект. Особо отмечу хэви-саунд Harmful Ambitious, одной из самых удачных композиций альбома на мой вкус. Во второй половине альбома атмосфера несколько меняется. Саксофонное соло в Be Like Me становится провозвестником чуть более спокойных, дрейфующих в сторону электронного эмбиента, композиций. Впрочем, психоделический взрыв в Left With Nothing свидетельствует, что под тонкой пленкой усмротворенности клокочет по-прежнему бешеный темперамент.

Понимаю, что не всем нашим читателям может быть близка такая музыка. Ее «ареал обитания» - не филармония, и даже не традиционный джаз-клуб. Что ж, время от времени не грех и «оттянуться по полной» на крутой танцевальной рэйв-вечеринке. Музыка Voluptas Mors идеально для этого подходит.

℗ & © 2017 Ramon Arnella

8 tks / 36 mins

(Ramon - producer, keyb, g; Laura - producer, electronic dr, perc;)

Линк предоставлен Voluptas Mors

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания
музыкальный стиль
кроссовер, фанк, эмбиент, эсид-джаз

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